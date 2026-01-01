鹿耳門天后宮迎喜神選禮官 21歲超年

鹿耳門天后宮甄選丙午年迎喜神儀典禮官。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

鹿耳門天后宮台灣年文化季重頭戲之一「迎喜神」，一日甄選丙午年迎喜神儀典禮官，正獻官、監禮官、奉饌官、讀祝官皆為女生，其中監禮官郭馥米年僅二十一歲，為歷屆最年輕的禮官。

每年農曆大年初四日，依傳統民間習俗為接神日，鹿耳門天后宮將之演化為接財神、迎喜神大吉大利之日，舉辦「迎喜神」盛典，並因襲古制，加入唐宋樂舞，每年均吸引萬眾人潮參與盛會，同霑喜氣。

鹿耳門天后宮展現台灣廟會新文化，迎喜神儀典禮官開放年青朋友參與，在媽祖神尊前競筊甄選禮官，丙午年正獻官邱慈芳、監禮官郭馥米、讀祝官孫筱甥、奉饌官徐韶婕，陪獻官陳羿卉、梁育瑄、黃琮堯、辛泊慶、邱品媛、孫晰荇，與獻官蔡慕妍、高浩鈞、林妍吟、邱祤芯、許慈紘、郭彥麟、周芯雨、郭玫君、呂瑞臻、黃敬勳、朱翊彰、謝佳穎、孫晛茗、鄭筱臻、黃信銘、蘇郁婷、黃亮瑋、陳盈臻。

香湯賜福服務仙女及鳳仙為張琇涵、張尹瑄、呂品箴、張尹華、廖晨均、林怡萱、楊于汶、蘇宇涵、蘇宇岑、林佳玉、呂姿旻、山下莉淇。

鹿耳門天后宮表示，凡被選榮任為禮官者，廟方將發予每人一張證書，載明官別與年度別，當作青年朋友永遠的記憶與留念，也是一種「轉大人」的成長見證。

另外，鹿耳門天后宮在元旦提供五百面燙金版的許願牌免費索取，不少信眾起個大早，寫下新年新希望，拿到許願牌的民眾先向媽祖神尊膜拜祈福，將許願牌在香爐上遶三圈，再懸掛於龍柱上，現場喜氣洋洋。