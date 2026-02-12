鹿耳門聖母廟花火迎春 無人機光影結合煙火秀
迎接元宵佳節，正統鹿耳門聖母廟將於2月28日舉辦「花火迎春」系列活動，融合傳統科儀與大型展演，邀請全國信眾走入廟埕，在媽祖庇佑下祈願新年平安順遂。活動結合無人機展演與高空煙火，打造璀璨光影盛典，吸引眾多民眾提前湧入祈福迎春。副市長姜淋煌出席活動時表示，新春元宵象徵迎光納福、百業興旺，透過煙火與光影交織的演出，為新的一年揭開序幕，也祝福市民馬到成功、闔家平安。
↑圖說：台南市副市長姜淋煌及立委陳亭妃與廟方代表邀請全國民眾新春期間蒞臨鹿耳門，迎春納福、賞花火、沖烽炮、搶春牛，迎接平安順遂、吉祥圓滿的一年。（圖片來源：記者林薇安攝）
姜淋煌指出，元宵晚會以無人機與隔空煙火展演為主軸，融合傳統節慶與科技創新元素，在震撼視覺效果中傳遞祝福意涵，象徵迎春開泰、國泰民安。他也感謝各界共同投入活動籌備，讓台南重要的民俗慶典持續發光發熱。
考量活動規模龐大、煙火施放密集，市府跨局處提前部署安全機制。消防局提醒，參與民眾若靠近烽火臺周邊，務必做好自我防護措施，包括穿著厚手套、長褲與包覆性佳的鞋子，避免肌膚裸露；若條件允許，可配戴帽子、護目鏡及口罩，以降低煙火餘燼或火藥碎屑造成燙傷的風險。消防單位也呼籲，裝備不足者切勿過度靠近施放區域，保持安全距離。
↑圖說：消防局人員於活動現場示範煙火施放安全防護裝備，提醒民眾配戴護目鏡、手套及防護衣物，確保元宵花火活動在安全無虞下進行。（圖片來源：記者林薇安攝）
消防局表示，活動現場已設置救護站並安排人員進駐待命，如有民眾身體不適或發生意外，皆可就近向工作人員或救護站求助，確保即時處置。市府強調，歡慶元宵之餘更要將安全放在第一位，透過完善規劃與民眾自我防護，讓活動在平安氛圍中圓滿進行。
花火迎春系列活動將持續展開，結合祈福儀式、晚會表演與煙火展演，為台南新春增添熱鬧喜氣。市府也邀請全國民眾走訪鹿耳門，共度充滿祝福與光影交織的元宵夜晚。
