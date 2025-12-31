鹿草嚴珮瑜鄉長感謝各界 將「穩中有進 匯聚前行」推宜居永續未來

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義縣鹿草鄉鄉長嚴珮瑜今（31）日以「穩中有進，匯聚前行」為主軸，回顧上任鄉長三年來的施政成果，並向各界合作夥伴表達感謝，期盼持續凝聚力量，攜手推動鹿草邁向宜居、永續的未來。嚴珮瑜鄉長表示，三年來鄉公所積極整合中央與地方政府、民間團體、社區村里及跨域組織等多元資源，不論在急難應變或日常建設上，透過公私協力匯聚眾人力量，建構更具韌性的社會支持網絡，讓政策得以穩健推展。

廣告 廣告

嚴珮瑜鄉長上任後，為活絡產業發展，推出「盲盒開箱鹿草」特色遊程，成功吸引關注，帶動觀光體驗；鹿草聖家創生基地透過公民行動進行場域活化，吸引青年團隊鹿草作穡人進駐，陸續獲得中央與地方資源挹注，建構起青年返鄉支持系統。另，透過國發會地方創生計畫推動農業六級化，運用鹿草朝天椒結合台灣食研食品研發聯名商品辛咖哩，並與奮起湖大飯店、奮起福米餅、漢來美食等業者合作，推動農產契作與食品加工，為鹿草優質農產開創嶄新品牌。

嚴珮瑜鄉長以「穩中有進，匯聚前行」為主軸回顧施政成果，並帶領公所團隊感謝各界，期盼持續凝聚力量，攜手推動鹿草邁向宜居、永續的未來。（圖/記者陳惲朋攝）

面對超高齡社會挑戰，嚴珮瑜鄉長帶領團隊持續深耕長照與樂齡服務。今年由天主教中華聖母基金會籌劃「鹿草百禧日照中心」正式營運，是長者照護與老幼共融典範；樂齡跆拳道也在長呈實業支持與在地青年亞錦賽金牌國手林宜青、重寮社區齊心推動，為長者注入新活力。鹿草樂齡學習中心更打造「一所沒有校園的學校」，實現樂活學習，活躍老化目標。

為翻轉城鎮印象，嚴鄉長積極爭取經費推動都市計畫道路開闢、行政特區城鎮風貌改善、永續人行空間優化及鴨母寮大排西段改善工程。鹿草鄉立圖書館與鹿仔草民俗文化學堂空間設備升級，結合藝文與教育，深化地方認同。藝文推廣方面，紙風車文教基金會舞鈴劇場及雯翔舞團等專業團體陸續為鹿草帶來高水準藝文饗宴，活絡偏鄉文化底蘊，讓更多人看見鹿草。

嚴珮瑜鄉長以「穩中有進，匯聚前行」為主軸回顧施政成果感謝各界，期盼持續凝聚力量，攜手推動鹿草邁向宜居、永續的未來。（圖/記者陳惲朋攝）

榮獲「2025百大經理人永續經營獎」肯定的嚴珮瑜鄉長指出，面對風災水患等急難時刻，眾多民間團體與善心人士即時伸出援手，展現鹿草強大的社會凝聚力。未來將持續在既有基礎上，讓社福、建設、文化、教育及我們的產業發展都可以在所有的力量匯聚之下，繼續穩健前行，感謝所有的夥伴及所的公所同仁這一年來的付出，謝謝大家給我們公所的包容，未來共同打造鹿草永續、宜居的美好家園。

嚴珮瑜鄉長感謝各界，力推在地產業。（圖/記者陳惲朋攝）

奮起福米餅執行長陳岱聲（左立者）：鄉長的眼睛是有光的，對鹿草的未來發展是很有想法的。（圖/記者陳惲朋攝）