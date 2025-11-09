鹿草尋寶趣 農村盲盒在嘉等

嘉義縣鹿草鄉公所設計出「尋寶遊程」，安排遊客走訪精於品種研發的蘭園，體驗蘭花手作組盆。（呂妍庭攝）

嘉義縣鹿草鄉公所為讓更多人深入認識鹿草鄉豐富的人文、農業資源，請在地青年深入田調找出新亮點，設計出「尋寶遊程」，1天內走訪精於品種開發的蘭花園、4代老中藥行、有特色火馬祭的信仰中心「圓山宮」及種植草藥、原生種阿里山油菊的三角社區食農教育場域「田心食育園」，尋寶式的遊程設計，讓遊客有如開盲盒般驚喜不斷。

鹿草鄉公所努力推動農業六級化，曾在嘉義縣政府文化觀光局、勞工暨青年發展處任職的鄉長嚴珮瑜主動出擊，找在地青年合作、深入踏查，以尋寶方式串聯店家，並開發多款融入鹿草農產的聯名伴手禮，並透過行程踩點進一步曝光，一連串的尋寶過程，參與民眾對每一個探訪點都充滿期待。

嚴珮瑜表示，不論是農業、商街、文化信仰、青年創業、社區或地方創生，希望鹿草不再只有高齡化和田間，而是透過踏實的累積，讓鹿草的一切走上舞台，展現它既有的美好樣貌，在國家發展委員會、農業部農村發展及水土保持署的資源挹注下，公所主打「盲盒開箱鹿草」，進一步開發出遊程與伴手禮。

嚴珮瑜說，聯名伴手禮包括瑞安堂中藥行麻辣藥膳包、奮起福米餅火馬辣米磚、乃朵菈手工甜點雪花秋葵Q餅等，另三角社區也把復育種植的阿里山油菊製成茶包，讓永續成產業發展一環。

行程一推出，許多人都說鹿草「變好玩了」，嚴珮瑜指出，遊程從農事體驗、農產六級化成果到特色文化巡禮，一次全方位體驗鹿草生活樣貌，期盼能重新激發大眾對「地方旅行」的想像，發現鹿草的不一樣。