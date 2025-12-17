鹿角珊瑚抗熱 具高階骨材潛力

中山大學最新研究發現，可養殖的「鹿角珊瑚」骨骼有利骨細胞貼附及分化，具備高階骨材的潛力，品質有望超越市面上珊瑚骨材產品。意外的是，鹿角珊瑚在核三電廠出水口附近的高溫海域仍能存活，是極為罕見的耐熱珊瑚，象徵台灣可能握有發展「耐熱珊瑚復育」珍貴資源的海洋生態學重要突破。該成果已刊登於國際高影響力期刊《材料與設計》。

目前借調擔任海生館館長、中山大學海洋生物科技暨資源學系特聘教授溫志宏表示，海生館提供多種養殖型珊瑚骨骼進行測試，發現鹿角珊瑚的孔洞結構最適合細胞附著，骨骼構造更接近人體海綿骨，擁有理想的孔隙大小、粗糙度與立體構造，經實驗證明能讓骨細胞穩定貼附並生長。

廣告 廣告

他進一步指出，相較於已商用化的珊瑚骨材產品，鹿角珊瑚有更佳的貼附效果及生物活性，未來可能開發出性能更優異的國產高階骨材，具再生醫學應用潛力。

該研究第一作者、中山大學生技醫藥研究所博士生張瓏指出，要將珊瑚骨骼製成安全可用的骨材，必須徹底清除珊瑚蟲與其他微生物，團隊研發出「燒結法」，將珊瑚骨骼打碎後進行客製化的高溫燒結，可有效分解並去除孔隙內的海洋微生物。

另外，透過中山大學醫學院提供的先進蔡司顯微鏡，將光學與電子影像疊合，克服鹿角珊瑚的螢光干擾，能更精準觀測凹凸不平的骨材表面。研究過程中，團隊發現該研究用的鹿角珊瑚生長於核三廠出海口附近，該區水溫長年偏高，在周遭珊瑚大量白化的情況下仍能存活，代表生理或遺傳特性可能具備更強的抗熱能力，提供未來珊瑚復育科學研究嶄新方向。