鹿谷大崙山雲海大爆發 入夜「琉璃光」夢幻絕美
〔記者劉濱銓／南投報導〕時序入秋，天氣變涼，南投鹿谷大崙山近日在東北季風加持下，雲海大爆發，隨風還會出現流動雲瀑，尤其雲海入夜後在山下燈火映照下，更會透出七彩「琉璃光」，展現秋冬季的夢幻絕美夜景。
鹿谷小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興表示，入秋之後隨著東北季風陸續報到，鹿谷大崙山也進入雲海的季節，特別是近日東北季風伴隨水氣，也讓雲海變得更盛大，景致愈顯千變萬化。
林建興說，近日大崙山不僅山下滿布一望無際的雲海，遠方還有層巒疊嶂山脈，讓雲海景致更有層次，雲霧還會隨風從山頂流瀉，展現絕美雲瀑，入夜後受惠水氣，雲海持續不散，在山下家戶燈光與橋梁燈飾映照下，還會透出絢爛「琉璃光」，景象相當夢幻，預計之後還會有一波東北季風，山區可望再現雲海美景。
