鹿谷天林宮重修入火慶成謝土醮典

鹿谷鄉天林宮重修入火慶成謝土醮典，許淑華縣長贈匾祈福。



（記者蔡榮宗攝）

南投縣鹿谷鄉竹林村小半天地區的信仰中心「天林宮」，將於農曆十月初二至初四盛大舉行「重修入火慶成謝土醮典」，縣長許淑華昨（十四）日上午特別前往參香祈福，並敬獻匾額，恭賀天林宮重修圓滿，表達對地方信仰及文化傳承的重視。

許縣長指出，天林宮所奉祀的媽祖自清康熙二十四年（西元1685年）由蘇姓先民恭請渡海來臺，康熙三十九年（西元一七○○年）輾轉安座於小半天地區，距今已有三百多年歷史，從簡易草寮到民國四十二年興建木造廟宇、民國七十三年擴建新廟，再到這次重修，已是鹿谷鄉竹林村、小半天地區的信仰寄託，她此次贈匾，也上香祈求媽祖庇佑地方風調雨順、恭賀天林宮廟貌巍峨、香火鼎盛。

天林宮副主委蘇福凱說，天林宮於民國一一三年農曆六月十九日動工重修，本月舉行入火慶成謝土醮典，意義非凡，感謝縣長的蒞臨。

位在竹山鎮市區的慈惠堂，將於十八日盛大舉行「入火安座大典暨建堂六十五週年堂慶」，許縣長也特地前往向瑤池金母上香祈福、致贈匾額，感謝慈惠堂長年來在竹山地區推動的公益善行。她也向廟方宣導，縣府目前有環保金爐及電子鞭炮補助計畫，歡迎廟方申請，一起為環保盡心力。