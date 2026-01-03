鹿谷鄉農會、凍頂茶葉生產合作社 冬茶賽頒獎展售

鹿谷冬茶特等由張仙青獲得，許縣長贈賀匾。（ 縣府提供）





南投縣鹿谷鄉農會114年冬季高級凍頂烏龍茶分級包裝評鑑展售頒獎，與凍頂茶葉生產合作社冬季高級凍頂烏龍茶暨新品種茶比賽展售會，3日同步熱鬧登場，由於此二場的評鑑早有口碑，每年都吸引大批聞香買茶的民眾前往採購，縣長許淑華先後出席頒獎，鹿谷鄉農會冬茶特等獎由張仙青榮獲，凍頂茶葉生產合作社冬茶特等茶王獎則分別是烏龍組林錫結、新品種組錢芳聯，都受到肯定祝賀同時被搶購一空。

鹿谷鄉兩大冬茶賽頒獎展售會除許縣長率農業處長蘇瑞祥、計畫處長邱紹偉等縣府團隊與會，立委游顥、縣議員蔡孟娥、鄉長邱如平都參加，農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振也到場品評。

許縣長出席二場茶賽頒獎肯定茶農的用心精進。（縣府提供）

蘇場長指出，南投縣茶葉種植面積在全國1.2萬公頃中獨占56%，產量及品質全都名列前茅，尤其是鹿谷烏龍茶不僅熱飲果香喉韻獨到，冷卻後的茶湯更能品出絕佳的花香，在農會及合作社把關下的鹿谷茶，絕對是愛喝好茶的消費大眾的首選。

兩場茶賽都非常盛大，年年吸引許多消費者搶購。（縣府提供）

許縣長指出，鹿谷鄉的冬茶賽頒獎典禮今年是特別熱鬧，雖然受到氣候影響，多少降低冬茶的收成，但是在茶農精心焙製下，冬茶品質反而更勝往年，聽說茶賽展售會還沒開始，很多得獎茶都已經早被預訂搶購，甚至讓農會、合作社擔心「冬茶不夠徜賣」呢！

許縣長說，特別恭喜所有得獎的茶農朋友，尤其是鹿谷鄉農會茶賽規模盛大，今年多達近4,600件參賽茶樣，堪稱是茶業界的奧斯卡獎，難得的是今年鹿谷農會特等獎茶農張仙青，就是在地鹿谷人，印證茶農在地茶園管理與栽培技術的精進，都不斷求新求變，加上鄉農會、合作社嚴格溯源把關，拒絕進口茶混充，並且落實安全用藥檢測確保食安，更是消費者值得信賴與信任的好茶品牌。

今年冬茶買氣確實非常好，特別是吸引很多外地的朋友專程來「找茶」，祝福大家在這個新的一年，所有南投鄉親、農民朋友，大家都能夠財源廣進大豐收。

兩場茶賽頒獎展售會分別由鹿谷鄉農會理事長林茂丁、常務監事陳文益、總幹事林義能及凍頂合作社理事主席陳明秀、監事主席陳協圖、總經理陳帝佑主持，鹿谷鄉農會今年冬茶賽參賽件數4,598件，未入圍比例48.76%，評審嚴謹可見一斑，入等15.92%、三梅16.62%、二梅18.70%；凍頂茶葉生產合作今年烏龍組986件、新品種組269件，進入複審的烏龍組690件(淘汰率30.02%)、新品種組228件(淘汰率15.24%)。



