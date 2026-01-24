鹿谷「櫻花冬筍季」登場 春遊南投賞櫻、品筍、泡溫泉

許縣長出席鹿谷櫻花冬筍季歡迎全國民眾春節來南投暢遊美景。（縣府提供）





迎接農曆春節的來臨，南投縣府結合冬季花卉與農特產，24日在鹿谷鄉小半天石馬公園盛大舉辦「櫻花冬筍季」，為「2026南投花卉嘉年華」揭開序幕。縣長許淑華親自代言出席活動，邀請全國民眾把握春節連假前後時光，到南投賞櫻花、品嚐鮮甜冬筍、泡溫泉、逛燈會，歡度溫暖新春。

許縣長表示，南投縣花卉產業蓬勃發展，是縣內重要經濟支柱。縣府積極推動花季活動，串聯各鄉鎮農特產與觀光資源，帶動地方繁榮。此次「櫻花冬筍季」特別結合鹿谷鄉盛開的河津櫻與八重櫻花海，以及當地孟宗竹最大產區的冬筍特產，讓遊客漫步粉嫩花叢中，享用新鮮冬筍料理，重溫「過年吃冬筍」的傳統習俗。在地志工更現場示範烹煮，搭配香醇烏龍茶，讓遊客賞花之餘也大飽口福，體驗道地茶鄉風味。

歡迎全國大眾來鹿谷品嚐冬荀美味。（縣府提供）

縣府近年投入經費改善石馬公園賞櫻步道、觀景平台、茶席造型棚架及涼亭等設施，許縣長指出，目前櫻花開花率約3.4成，預計接下來將進入最壯觀的盛開期，非常適合闔家出遊。活動除社區活力舞蹈、學童才藝表演、街頭藝人互動，還有摸彩、農特產展售及各項宣導攤位，吸引許多民眾參與，現場年味十足。

許縣長上香並贈福恩安境匾，祈求土地公的護佑。（縣府提供）

許縣長強調，南投賞櫻秘境包括奧萬大、九族文化村、暨南大學、草坪頭、仁愛鄉等地，也陸續進入盛開期。春節期間適逢溫泉旺季，縣府同步推出「2026南投燈會」，將於2月14日以馬年為主題登場，結合雙主燈、馬戲團燈區、傳統花燈、新春表演、煙火秀及水舞展演，帶來絢爛視覺饗宴。而九九峰氦氣球樂園也將開放。

縣府感謝交通部觀光署補助支持「2026南投花卉嘉年華」系列活動，並鼓勵民眾搭乘集集鐵道或台灣好行公車，實踐低碳旅遊，一次暢遊多處賞花景點。

許淑華縣長熱情呼籲新的一年，歡迎大家來南投賞櫻花、品冬筍、泡溫泉、逛燈會、試乘氦氣球樂園，一起過個充滿花香與溫暖的春節！

出席活動貴賓包括縣計畫處長邱紹偉、南投縣議員陳玉鈴、鹿谷鄉長邱如平、代表會主席林智鴻及地方人士，活動熱鬧溫馨。

隨後許縣長一行及立委游顥前往鹿谷凍頂福德廟參拜，該廟舉辦「慶成謝土安龍二朝醮典」，許縣長特別上香祈福並致贈「福恩安境」匾額，祈求土地公護祐地方風調雨順、國泰民安，與鄉親共同見證凍頂福德廟百年信仰的華麗轉身。



