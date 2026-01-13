鹿野砂石場老翁騎車遭重機械輾壓身亡 家屬趕抵放棄急救

鹿野砂石場驚傳奪命工安意外，老翁騎車遭重機械輾過慘死現場。（圖 ／翻攝畫面）

東縣鹿野鄉13日上午發生一起令人痛心的工安死亡意外，1名72歲老翁於清晨7時左右，騎乘機車進入中華路三段60巷內的一處砂石場，途中不明原因遭現場作業中的重型機械輾壓，連人帶車捲入機械底部，當場失去生命跡象，場面相當駭人。

消防單位於上午7時30分接獲通報後，立即派遣人車趕赴現場救援。消防人員抵達時，發現老翁已無呼吸心跳，且傷勢嚴重，明顯死亡。由於事故地點位於砂石場內，周圍仍有大型機具，救援人員也特別注意現場安全，避免二次意外發生。

死者家屬接獲通知後趕往現場，見到親人遭重機械輾壓的不忍畫面，情緒當場潰堤，悲痛欲絕。在了解老翁已無生命跡象後，家屬忍痛表示放棄急救，救護人員因此未將其送醫。

警方隨後封鎖現場進行採證，初步排除他殺可能，但詳細事故原因，包括老翁是否誤入作業區、重機械是否依規操作，以及現場安全防護是否完善，仍有待進一步調查釐清。相關單位也將檢視砂石場的工安管理，避免類似悲劇再次發生。

