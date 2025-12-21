「鹿關戀」確已終結？著名狗仔爆料 網友淡定：8年很長了

鹿晗(右)和關曉彤這對頂流情侶，此前官宣戀情時曾直接讓微博服務器崩潰。（取材自微博）

中國著名狗仔「劉大錘」又爆猛料，日前在直播中斬釘截鐵地說：「鹿晗和關曉彤，我們這邊確認已經分手了」。這句話直接把這對相戀八年的頂流情侶送上微博熱搜第一，閱讀量直奔10億。目前鹿晗和關曉彤都尚未對此回應，但比起此前多次傳出兩人分手傳聞時的激動，網友們這次淡定許多：「八年已經很長了，各自安好也不錯」。

據網易報導，劉大錘在直播時，不僅咬定鹿晗和關曉彤「已經分手」，還附贈了一段「追拍回憶錄」，說兩人在一起後「壓根沒有避諱」，日常約會、酒吧聚會均大方同框，「也就那麼一陣兒怕被拍到喝多，故意把車停得老遠」。還提到兩人熱戀期那會兒，「每個月至少能碰到他們一兩回」，但緊接著就強調，「現在是真的完全沒有同框了」。

廣告 廣告

這記猛料再度把這對情侶送上了熱搜第一，網友們忍不住調侃：「當年公開戀情搞癱微博，如今分手又炸翻熱搜，你倆是內娛流量吉祥物吧？」。

2017年，那場轟動全網的官宣依然讓人記憶猶新。鹿晗一句「大家好，給大家介紹一下，這是我女朋友@關曉彤」，直接讓微博服務器崩潰，頂流敢公開戀情的勇氣，到現在仍是內娛的一段傳奇。當時幾乎全網都不看好，沒想到兩人竟穩穩走了八年，而兩人長達十個月零互動、商業關聯解除等細節，也讓不少人覺得，雖然沒拿出錄音、視頻這類實錘，劉大錘這回的爆料似乎像是真的。

而面對這段猛料，兩位正主的反應可以說是非常淡定。鹿晗和關曉彤18日卡著點更新社交動態：一個宣傳亞洲巡演的好成績，新歌入選年度推薦；一個官宣新拿下的國產手機代言，只談事業，感情狀況隻字未提，默契得像是商量好的。難怪有網友調侃：這分手體面得像同事交接工作。

不過由於劉大錘之前爆料沒少翻車，2025年4月還因低俗炒作被短暫封號，這次復出爆大瓜，難免讓人懷疑是不是「年底衝業績」。有意思的是，比起以往一有分手傳聞就鬧得沸沸揚揚，這次不少網友反而比較平靜，有人懷念當年「頂流為愛勇闖輿論場」的熾熱，也有人覺得「八年已經很長了，各自安好也不錯」。

更多世界日報報導

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底