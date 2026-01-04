鹿陶洋氣象站測出台南10度以下 隱身私人果園內
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導
受到強烈冷氣團影響，台南地區也站上攝氏十度以下的平地低溫排行榜，其中，楠西區的鹿陶洋氣象觀測站，藏身在一位青農的私人蜜棗園，這次也觀測到的數據，除了提供氣象分析，遇到颱風季節，當下的風速紀錄，還是申請理賠的最佳有利證據。
私人果園內藏觀測站，氣象資料一手記錄！（圖／民視新聞）
蜜棗園裡果樹結實累累，目前剛開採的蜜棗，就有15、16度起跳的甜度，預計1月下旬就會大量生產，產期直到農曆年左右，鎖定年節贈禮的應景市場。不過在這處果園裡，還有這一小塊的土地上，設置了氣象站，2、3個月前才架設完成，就已經有觀測的資料，登上低溫排行榜。
青農林一夫表示：「主動去爭取說我們這邊，可以增設一個氣象站，讓我們附近農民可以得到，更準確跟即時的氣象資料。」
一發現中央氣象署，規劃增設農業氣象站的資訊後，林一夫馬上主動向相關規劃單位聯繫，因為有了氣象站的觀測數據，在果園管理上也可以提供參考。
氣象站的觀測數據，在果園管理上也可以提供參考！（圖／民視新聞）
青農林一夫說：「比如說颱風來的時候，當地準確的風速達到多少，那對我們的實質影響，可能就比較容易判斷，然後在農業保險上面，又可以有準確的依據。」
南區氣象中心科長朱瑞鼎表示：「空氣不流通冷空氣容易蓄積的環境，所以它在今天的清晨，低溫又陸續達到了7.9度。」
過去距離棗園，最近的2支氣象觀測站，分別位於曾文水庫和玉井，而在楠西區的農業氣象資訊則是空白，如今有果園實際管理，都有了數據參考。
原文出處：申請災損賠很方便！鹿陶洋氣象觀測站 隱身青農私人果園
