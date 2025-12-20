麋先生以諾升格奶爸忙翻 小男孩樂團客串上癮想當「諧星」

金曲樂團麋先生將在《2025苗栗耶誕城》和大家見面。（圖／中天電視提供）

《2025苗栗耶誕城》開城後就吸引不少民眾到訪同樂，金曲樂團麋先生將在明（21日）晚《Chill吼狂歡》和大家見面：「能在耶誕節和大家一起在苗栗度過浪漫的夜晚，我們真的非常期待，希望大家都能盡情享受，也希望我們的演出能讓大家在苗栗留下一個難忘的耶誕時光，大家也不要客氣，跟我們一起大合唱吧！」

今年剛升格新手奶爸的貝斯手以諾，面對邀約不斷的演出工作，他很感謝家人的支持讓他安心拚事業：「工作較多是集中在週末假日，所以平日有時間就盡量在家多陪陪家人，家人都很支持我們，沒有抱怨。」

人氣超高的小男孩樂團也會在《Chill吼狂歡》演出。（圖／中天電視提供）

人氣超高的小男孩樂團也會在《Chill吼狂歡》演出：「非常開心這次的邀請，第一次到苗栗過聖誕節，讓我們一起嗨翻現場！」而小男孩樂團為影集《影后》量身打造片尾曲及插曲紅遍全台，他們還在劇中驚喜客串，新鮮的體驗讓成員們笑說未來不排斥當演員：「有機會當然想嘗試，不過我們應該比較適合走諧星搞笑路線吧！」

在苗栗竹南運動公園舉辦的《Chill吼狂歡》音樂會，除了邀來麋先生與小男孩樂團外，還有理想混蛋、震樂團、沉默紳士和粹垢樂團，音樂會同步也在中天電視YT頻道、中視新聞YT頻道、中視菁采台全程Live直播，12月24日《Chill爆之夜》晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播，中天綜合台也會於12月20日、21日、22日精彩重播《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》3場音樂會，更多活動資訊請上《2025苗栗耶誕城》官方臉書查詢。

