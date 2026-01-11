麋先生公益馬拉松熱情開唱 樂天女孩活力應援

記者王丹荷／綜合報導

2026渣打臺北公益馬拉松今（11）日清晨於總統府前熱情開跑，吸引來自全球51個國家、共2.6萬名跑者共襄盛舉。本屆賽事以「一起，跑更遠」為主軸，報名參賽年齡層更橫跨0至88歲，展現賽事包容性與全民參與精神，現場更結合多元娛樂與互動內容，邀來樂天女孩筠熹、KIRA於終點區為跑者加油應援，金曲樂團「麋先生」則於賽後嘉年華登台演出，以音樂陪伴跑者完成挑戰。

麋先生演出帶來〈廢廢〉、〈天生寂寞〉、〈嗜愛動物〉等6首歌曲，在台上不忘笑問台下觀眾，是否都是一大清早、凌晨就起床來參加路跑？也喊話希望主辦單位明年能再次邀請他們來演出，屆時也願意一起下場跑步共襄盛舉，麋先生吉他手喆安甚至發下豪語稱要「跑全馬」，當場被主唱聖皓戲稱：「要等你半年嗎？」

廣告 廣告

今年嘉年華與森林市集規模再度升級，提供多元攤位與親子互動體驗。其中，於「舊物義賣」攤位募集的二手運動用品於現場進行義賣，所得全數捐贈至渣打公益計畫（原 Futuremakers 公益計畫），持續支持社會弱勢族群。本屆賽事在跑者熱情參與與捐款支持下，小額捐款達到新幣84萬、公益募款金額突破319萬元，從2013年以來，累積公益募款金超過1億3千萬元。

麋先生以音樂陪伴跑者完成挑戰。（渣打臺北公益馬拉松提供）

「樂天女孩」筠熹（左）與KIRA以活力應援為跑者注入滿滿能量。（渣打臺北公益馬拉松提供）