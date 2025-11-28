麋先生告五人接力開唱 新北耶誕城 韋禮安動力火車壓軸

「2025新北歡樂耶誕城」重頭戲「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」12月13日、14日晚間6點至10點登場，觀光旅遊局公布卡司。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

「2025新北歡樂耶誕城」重頭戲「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」12月13日、14日晚間6點至10點登場！新北市觀光旅遊局28日舉辦卡司公布記者會，壓軸歌手分別是韋禮安，跟動力火車，另外還有麋先生及告五人等接力開唱。

28日卡司公布記者會由食尚玩家主持人曾子余接下主持重任，並揭曉將與金鐘主持陳漢典、朵拉謝雨芝，共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒。陳漢典除了擔任主持人，此次多了一個表演卡司身分，更神祕表示將為耶誕城帶來精采首演內容，請大家拭目以待。

廣告 廣告

觀旅局表示，「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，將帶來一連串為新北歡樂耶誕城特別精心設計安排的演出內容，搭配如痴如醉的「韋式情歌」，掀起全場大合唱。

12月14日由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，極具感染力的舞台魅力，勢必瞬間點燃現場氣氛，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首Ｋ歌金曲，勢必帶動現場歌迷大合唱。

除此之外，演唱會重量級的演出陣容還包括（按字母及筆劃數排列）：F.F.O、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂 吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出。