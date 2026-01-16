麋先生小B首度獨挑大樑拍MV 東京新宿清晨狂奔

金曲樂團麋先生昨(15)日推出〈無所謂明天還有多壞〉MV，誠意十足遠赴日本東京拍攝，以幽默又帶點荒謬的敘事方式，呈現出歌曲率性向前的精神。最大亮點莫過於吉他手小B首度獨挑大樑擔綱主角，MV一開場，他身穿Hello Kitty睡衣在床上驚醒，因睡過頭而開始一路狂奔的行程，從台北一路「跑」到東京，展開一段意外又熱血的城市冒險。

(圖｜相信音樂提供)

MV中，小B的奔跑足跡橫跨多個東京知名地標，包括立大山兒童遊園地、澀谷TOWER RECORDS、六本木森美術館的巨型蜘蛛、隅田公園晴空塔、新宿哥吉拉地標，以及能近距離看到東京鐵塔的「秘密基地」Iki-iki Plaza，畫面節奏緊湊又充滿城市能量，成功將東京街景化為歌曲情緒的一部分。

拍攝當天，小B清晨便在東京新宿街頭展開一場另類「晨跑拍攝」狂奔一圈再一圈，一路邊跑邊拍毫不喊累，他自信地說平時就有跑步習慣，動輒10K起跳，這種邊跑邊工作的行程，對他來說還算駕輕就熟。巧合的是，拍攝當天小B竟然真的睡過頭，被工作人員虧根本是「本色演出」，也讓MV情節多了幾分真實感。

此次MV拍攝正好把握麋先生〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會東京場的空檔進行，小B分享：「雖然幾乎沒什麼時間休息，但能藉著拍MV的機會觀光，其實也蠻享受的。」此外〈無所謂明天還有多壞〉MV中，以諾的女兒也驚喜入鏡，第二次出演麋先生MV的她，在台北拍攝現場笑開懷，瞬間融化全場，也為緊湊的拍攝行程增添療癒氣氛。

(圖｜相信音樂提供)