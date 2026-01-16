麋先生小B驚喜「本色演出」 穿Kitty睡衣東京狂奔

麋先生新歌〈無所謂明天還有多壞〉，MV遠赴日本東京取景。（圖／相信音樂提供）

麋先生MIXER專輯《都是浪漫害的》，推出新一波主打〈無所謂明天還有多壞〉，MV遠赴日本東京取景，最大驚喜莫過於由吉他手小B首度擔綱男主角。MV開場他身著「Hello Kitty睡衣」睡過頭驚醒，隨即展開一段從台北到東京、跨越兩千公里的熱血狂奔，強烈反差萌引發粉絲熱議。

新歌〈無所謂明天還有多壞〉MV足跡遍及東京知名地標，如新宿哥吉拉、澀谷TOWER RECORDS及東京鐵塔，將城市能量融入歌曲節奏。平時有長跑習慣的小B，在新宿街頭「晨跑拍攝」展現驚人體力，更自嘲拍攝當天真的睡過頭，笑稱是「本色演出」，小B說：「雖然幾乎沒什麼時間休息，但能藉著拍MV的機會觀光，其實也蠻享受的。」而貝斯手以諾的女兒也在MV中驚喜現身，為熱血氛圍增添療癒氣息。

該曲由團員共同創作，蘊含麋先生獨特的「躺平哲學」，傳達「與其擔心明天，不如享受當下」的生活態度。麋先生目前正積極籌備新專輯，並持續進行〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會，期盼與更多城市的歌迷見面。

吉他手小B身著「Hello Kitty睡衣」拍攝MV。（圖／相信音樂提供）

