麋先生巡演再解鎖！吉他手投票取日文名 釣出大咖女星力挺

麋先生日前首度在東京舉辦演唱會。相信音樂提供

金曲樂團麋先生〈馬戲團運動CircUs〉世界巡迴演唱會口碑爆棚，2025年最後一場演唱會來到東京，更是麋先生首次在東京舉辦專場演出，意義非凡，全場觀眾大合唱溫暖療癒神曲〈去飛翔〉，主唱聖皓分享：「不管你在哪裡，希望〈去飛翔〉都可以好好陪伴大家。」

為了東京首演，麋先生全員切換成日語與歌迷互動，從寒暄、即興互動到搞笑垃圾話，現場氣氛輕鬆又熱絡。聖皓更帶來驚喜曲目〈翼〉，原本為徐若瑄創作的〈翅膀〉翻唱成日文版，他親自演唱獲得滿堂彩，徐若瑄也在社群力挺：「主唱大大，你竟然把〈翅膀／翼〉帶到東京了，好感動！」

演唱會上還出現溫馨慶生橋段，貝斯手以諾悄悄端著蛋糕替耶誕節出生的聖皓補過生日，並即興送給台下同月生日的歌迷，逗趣互動引發尖叫連連。吉他手喆安還突發奇想讓歌迷投票選擇自己的日文名字，現場笑聲不斷，增添輕鬆幽默氛圍。

麋先生五人也感性回憶十年前首度到東京演出，如今再次造訪，不僅首度登上TOWER RECORDS澀谷店展出第五張專輯《都是浪漫害的》，更看到專輯在唱片行架上販售，感慨一路走來的成長與夢想實現。

鼓手逸凡表示：「外面很冷，但能跟大家在裡面取暖，真的很幸福。」吉他手小B則預告明年將帶來新專輯，聖皓承諾下次再回東京，希望與歌迷再次大合唱，並邀請首次到場的觀眾持續見證他們的音樂旅程。

