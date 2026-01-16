麋先生成員穿Hello Kitty睡衣東京晨跑被虧「本色演出」

樂團麋先生日前赴東京拍攝新歌MV。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER釋出創作專輯《都是浪漫害的》，近日推出新歌〈無所謂明天還有多壞〉MV，特地赴日本東京拍攝，以幽默又帶點荒謬的敘事方式，呈現出歌曲率性向前的精神。最大亮點莫過於吉他手小B首度獨挑大樑擔綱主角，MV一開場，他身穿Hello Kitty睡衣在床上驚醒，因睡過頭而開始一路狂奔的行程，從台北一路「跑」到東京，展開一段意外又熱血的城市冒險。

MV中，小B的奔跑足跡橫跨多個東京知名地標，包括立大山兒童遊園地、澀谷 TOWER RECORDS、六本木森美術館的巨型蜘蛛、隅田公園晴空塔、新宿哥吉拉地標，以及能近距離看到東京鐵塔的「祕密基地」Iki-iki Plaza，畫面節奏緊湊又充滿城市能量，成功將東京街景化為歌曲情緒的一部分。

拍攝當天，小B清晨便在東京新宿街頭展開一場另類「晨跑拍攝」狂奔一圈再一圈，一路邊跑邊拍毫不喊累，他自信地說平時就有跑步習慣，動輒10K起跳，「這種邊跑邊工作的行程，對我來說還算駕輕就熟。」更巧合的是，拍攝當天小B竟然真的睡過頭，被工作人員虧根本是「本色演出」，小B也開玩笑說：「要演就演全套的。」他坦言平時偶爾也有睡過頭的經驗，只要看到經紀人來電，腦中第一個浮現的念頭就是「完蛋了」，也讓MV情節多了幾分真實感。

