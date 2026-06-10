麋先生擔任耳機年度音樂大使 〈去飛翔〉Live MV將上線掀期待

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麋先生 MIXER近年人氣急速飆升，在完成北高雙蛋、世界巡演後，再以「大馬戲團 CircUs Max」把聲量推向全新高峰。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER近期完成話題演出「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華，以全帳篷式演唱會形式打造沉浸式舞台體驗，成功在高雄掀起熱潮，展現強大票房號召力。

演出熱度尚未退燒，麋先生再傳新合作喜訊，正式受邀擔任全球知名樂器品牌Fender全新「MIX」全罩式耳機年度音樂大使。此次合作源於雙方對聲音品質的高度共識，麋先生長期專注於編曲、錄音與現場演出的聲音細節，強調低頻律動、吉他顆粒感與整體空間層次的呈現，雙方一拍即合。

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值得一提的是，耳機名稱「MIX」與團名「MIXER」形成巧妙呼應，也讓團員直呼「像是命中註定的合作」。麋先生表示，好的音樂不只是旋律，更在於每個細節是否被忠實還原，耳機的確讓他們直接置身錄音室現場，能更貼近創作最原始的樣貌。

除了品牌合作，麋先生也同步宣布〈去飛翔〉Live MV將於6月12日正式上線，作品完整記錄「大馬戲團 CircUs Max」從概念發想到實際落地的過程，並結合高雄輕軌「麋途號」。適逢畢業季，MV中也收錄許多歌迷寫下夢想與祝福的珍貴畫面，搭配演唱會現場萬人大合唱〈去飛翔〉的感動時刻。麋先生表示，希望透過這支作品分享追夢路上的勇氣與力量，鼓勵每個正站在人生新起點的人。

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