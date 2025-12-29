麋先生東京解鎖「第一次」 釣出徐若瑄給100分

麋先生「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會解鎖新城市東京。相信音樂提供



麋先生MIXER「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會首次移師東京，全員不僅切換成日語模式與歌迷互動，聖皓更精心準備為徐若瑄創作的〈翅膀〉、後來由徐若瑄翻唱成日文版的〈翼〉當驚喜曲目，徐若瑄也特別在社群留言力挺：「主唱大大，你竟然把〈翅膀／翼〉帶到東京了！這樣好聽，怎麼有一種感動。」她也大讚聖皓有語言天份且發音100分，更盛情邀約未來再一起多寫幾首歌。

為了東京首次演出，聖皓坦言：「總是希望可以給大家不一樣的東西，真的想了很久。」原本想準備1首日文歌，卻在苦思許久後發現，其實自己早就和日文版的〈翼〉有深刻連結，儘管上台前直喊緊張，還開玩笑說要把小抄拿近一點，但他的日文演唱仍收服歌迷。

麋先生首度登上日本指標性唱片行TOWER RECORDS澀谷店，唱片行展出他們的第5張專輯《都是浪漫害的》。相信音樂提供

演唱會上也迎來驚喜慶生橋段，貝斯手以諾突表示要去上廁所，卻悄悄端著蛋糕回到舞台，替聖皓補過生日，讓聖皓笑說：「沒想到會有這麼老派的橋段！雖然我的生日已經過了，但還是希望大家都健康平安。」他也即興將蛋糕送給台下同樣是12月生日的歌迷，卻忍不住關心對方：「那你這樣拿著蛋糕怎麼看表演？」

與歌迷近距離互動的麋先生，讓現場氣氛熱絡到像在聊天，吉他手喆安突想替自己取日文名字，丟出「Sakura（櫻花）」、「Sashimi（生魚片）」、「Ikura（鮭魚卵）」3個選項請歌迷投票，笑聲不斷。

以諾分享上次來東京演出已是10年前，喊話歌迷：「一定還有機會再見面的，我們下次見！」鼓手逸凡感性表示：「外面很冷，但能跟大家一起在裡面取暖，我覺得很幸福。」吉他手小B則預告會努力在明年帶來新專輯，聖皓最後承諾下次再見時能帶著新作品來。

