麋先生苗栗與歌迷度過耶誕夜 貝斯手當新手奶爸「謝謝家人沒有抱怨」

麋先生在《2025苗栗耶誕城》開城後，吸引不少民眾到訪同樂，21日晚在《Chill吼狂歡》和大家見面。他們開心表示：「能在耶誕節和大家一起在苗栗度過浪漫的夜晚，我們真的非常期待，希望大家都能盡情享受，也希望我們的演出能讓大家在苗栗留下一個難忘的耶誕時光，大家也不要客氣，跟我們一起大合唱吧！」

《2025苗栗耶誕城》麋先生（圖／中天電視提供）

因演出走遍世界各地的麋先生相當懂吃，推薦大家到白沙屯拱天宮走走，品嘗廟宇旁的傳統小吃，還有到大湖採草莓、龍鳳漁港吃海鮮，也想找一天逛逛三義木雕館、品嚐客家料理，像是梅干扣肉、客家小炒、米粄等。

至於今年剛升格新手奶爸的貝斯手以諾，面對邀約不斷的演出工作，感謝家人的支持讓他能安心拚事業：「工作較多是集中在週末假日，所以平日有時間就盡量在家多陪陪家人，家人都很支持我們，沒有抱怨。」

小男孩樂團同樣人氣超高，也將登上《Chill吼狂歡》演出，他們表示：「非常開心這次的邀請，第一次到苗栗過聖誕節，讓我們一起嗨翻現場！」主唱米非也提到，小男孩樂團出道10年來感情一直很好：「在我開始認識團員後，到正式入團的這些年，我沒印象有什麼事會讓我們有爭執過，頂多為了音樂，會有意見上的拉扯。」

《2025苗栗耶誕城》小男孩樂團（圖／中天電視提供）

他也分享疫情期間自己一度相當低迷，團長昌哥適時給予關心，讓他非常感動。小男孩樂團近來為影集《影后》量身打造片尾曲與插曲紅遍全台，成員們更在劇中驚喜客串，新鮮的體驗也讓他們笑說未來不排斥當演員：「有機會當然想嘗試，不過我們應該比較適合走諧星搞笑路線吧？」

《Chill吼狂歡》音樂會同步於中天電視YT頻道、中視新聞YT頻道、中視菁采台全程Live直播；12月24日《Chill爆之夜》將於晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播。此外，中天綜合台也將於12月20日、21日、22日精彩重播《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》三場音樂會。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導