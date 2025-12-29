麋先生解鎖東京 釣出徐若瑄誇讚

「金曲樂團」麋先生MIXER「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會，不僅征服北高雙蛋，更解鎖新城市東京。首次在東京演出，麋先生全員切換成日語模式與歌迷互動，從招呼寒暄到即興互動，甚至連搞笑垃圾話都不放過，讓現場歌迷又驚又喜。聖皓更精心準備了驚喜曲目，就是他為徐若瑄創作的〈翅膀〉、後來由徐若瑄翻唱成日文版的〈翼〉。

聖皓上台前心情緊張，還開玩笑說要把小抄拿近一點，正式演出後，他的日文演唱獲得滿堂彩，連原唱徐若瑄也在社群上留言：「主唱大大，你竟然把〈翅膀／翼〉帶到東京了！這樣好聽，怎麼有一種感動。」她也大讚聖皓很有語言天分，而且發音100分，更邀約未來再一起多寫幾首歌。

演唱會上也迎來慶生橋段，貝斯手以諾突然表示要去上廁所，卻悄悄端著蛋糕回到舞台，替耶誕節生日的聖皓補慶生，聖皓笑說：「沒想到會有這麼老派的橋段！雖然我的生日已經過了，但還是希望大家都健康平安。」祝福台下同樣是12月生日的歌迷「生日快樂」。

這趟東京之行，麋先生也登上日本指標性唱片行TOWER RECORDS澀谷店，展出他們的第5張專輯《都是浪漫害的》。5人回憶起10年前到東京時，也有經過這間唱片行，如今「唱片行可以買到麋先生的專輯、聽到我們的歌，甚至有特別展出的櫃位，真的很開心也很感動！」