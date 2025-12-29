麋先生解鎖「第一次」 聖皓拿小抄直喊緊張

麋先生首度到日本東京演出。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團麋先生的〈馬戲團運動CircUs〉世界巡演再解鎖新城市，2025最後一場演出來到東京，這也是他們首度到東京演出，全場大合唱溫暖療癒神曲〈去飛翔〉，主唱聖皓分享這首歌是在台北小巨蛋演唱會後誕生，第一次演唱是在高雄巨蛋，「不管你在哪裡，希望〈去飛翔〉這首歌都可以好好陪伴大家。」

為了這場特別的東京首次演出，麋先生一開口就誠意滿滿，全員切換成日語模式與歌迷互動，從招呼寒暄到即興互動，甚至連搞笑垃圾話都不放過。聖皓更精心準備了驚喜曲目，他坦言：「這是我們第一次在東京開演唱會，總是希望可以給大家不一樣的東西，真的想了很久。」儘管上台前很緊張，還開玩笑說要把小抄拿近一點，但聖皓的日文演唱獲得滿堂彩，誠意十足讓全場沉浸其中。

演唱會上也迎來驚喜慶生橋段，貝斯手以諾突然表示要去上廁所，卻悄悄端著蛋糕回到舞台，替耶誕節誕生的聖皓補過生日，讓聖皓笑說：「沒想到會有這麼老派的橋段！雖然我的生日已經過了，但還是希望大家都健康平安。」他即興將蛋糕送給台下同樣是12月生日的歌迷，一邊祝福「生日快樂」，一邊又忍不住關心對方：「那你這樣拿著蛋糕怎麼看表演？」

這趟東京之行對麋先生來說是好多「第一次」，不只是第一次在東京舉辦專場演唱會，更首度登上日本指標性唱片行 TOWER RECORDS 澀谷店，展出他們的第五張專輯《都是浪漫害的》，讓音樂以另一種形式走進東京街頭。五人回憶起十年前一起來東京的時候，也有經過TOWER RECORDS 澀谷店，「那時候還說著『不知道會不會有一天這邊也會賣我們的專輯』，現在那間唱片行可以買到麋先生的專輯、聽到我們的歌，甚至有特別展出的櫃位，真的很開心也很感動！」

