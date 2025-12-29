麋先生首度東京開唱飆日文歌 釣出徐若瑄狂讚有天分

麋先生首度在東京開唱。（圖／相信音樂提供）

麋先生舉行「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會，唱遍各大城市，日前更首度在東京開唱，全場大合唱溫暖療癒歌曲〈去飛翔〉，主唱聖皓分享，這首歌是在台北小巨蛋演唱會後誕生、第一次演唱是在高雄巨蛋，「不管你在哪裡，希望〈去飛翔〉這首歌都可以好好陪伴大家。」

為了這場特別的東京首次演出，麋先生一開口就誠意滿滿，全員切換成日語模式與歌迷互動，讓日本歌迷又驚又喜。聖皓更精心準備了驚喜曲目，選唱他為徐若瑄創作的〈翅膀〉日文版〈翼〉，他開玩笑說要把小抄拿近一點，最終以日文演唱獲得滿堂彩。原唱徐若瑄也特別在社群上感動留言力挺，她也大讚聖皓有語言天分，且發音100分，更盛情邀約未來再一起多寫幾首歌。

聖皓選唱他為徐若瑄創作的〈翅膀〉日文版〈翼〉。（圖／相信音樂提供）

演唱會上也迎來驚喜慶生橋段，貝斯手以諾突然表示要去上廁所，卻悄悄端著蛋糕回到舞台，替耶誕節誕生的聖皓補過生日，讓聖皓笑說：「沒想到會有這麼老派的橋段！雖然我的生日已經過了，但還是希望大家都健康平安。」聖皓最後承諾，希望下次再見時能帶著新作品回到東京，邀請大家再次大合唱。

此外，麋先生此趟更首度登上日本指標性唱片行 TOWER RECORDS 澀谷店，展出他們的第五張專輯《都是浪漫害的》，五人回憶起十年前一起來東京時有經過此地，「那時候還說著『不知道會不會有一天這邊也會賣我們的專輯？』現在，那間唱片行可以買到麋先生的專輯、聽到我們的歌，甚至有特別展出的櫃位，真的很開心也很感動。」

麋先生造訪日本指標性唱片行TOWER RECORDS澀谷店。（圖／相信音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導