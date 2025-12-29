麋先生馬戲團運動演唱會解鎖東京 徐若瑄感動讚嘆：發音100分

麋先生MIXER在東京舉辦「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會，不僅成功征服台北小巨蛋、高雄巨蛋，更解鎖新城市東京，首次在東京演出，麋先生全員切換成日語模式與歌迷互動，從招呼寒暄到即興互動，甚至連搞笑垃圾話都不放過，讓現場日本歌迷又驚又喜。聖皓更精心準備了驚喜曲目，就是他為徐若瑄創作的〈翅膀〉、後來由徐若瑄翻唱成日文版的〈翼〉。

儘管上台前心情緊張，還開玩笑說要把小抄拿近一點，但聖皓的日文演唱獲得滿堂彩，演出後，原唱徐若瑄也在社群上留言力挺：「主唱大大，你竟然把〈翅膀／翼〉帶到東京了！這樣好聽，怎麼有一種感動。」她也大讚聖皓有語言天份且發音100分，更盛情邀約未來再一起多寫幾首歌。

廣告 廣告

麋先生MIXER在東京舉辦「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會。（相信音樂提供）

演唱會上也迎來驚喜慶生橋段，貝斯手以諾突然表示要去上廁所，卻悄悄端著蛋糕回到舞台，替耶誕節誕生的聖皓補過生日，讓聖皓笑說：「沒想到會有這麼老派的橋段！雖然我的生日已經過了，但還是希望大家都健康平安。」他也祝福台下同樣是12月生日的歌迷「生日快樂」。

也因為舞台與歌迷距離很近，現場氣氛熱絡到像在聊天，吉他手喆安更突發奇想想替自己取個日文名字，現場丟出「Sakura（櫻花）」、「Sashimi（生魚片）」、「Ikura（鮭魚卵）」三個選項請歌迷投票，笑聲不斷。貝斯手以諾分享上次來東京演出已是十年前，這次再度與麋先生同行格外感動，鼓手逸凡感性表示：「外面很冷，但能跟大家一起在裡面取暖，我覺得很幸福。」吉他手小B則預告會努力在明年帶來新專輯，聖皓最後承諾，希望下次能帶著新作品回到東京，邀請大家再次大合唱，也特別向第一次到現場的歌迷喊話：「希望未來你們都在，好嗎？」

麋先生登上日本TOWER RECORDS 澀谷店唱片行展出他們的專輯《都是浪漫害的》。（相信音樂提供）

這趟東京之行麋先生也登上日本指標性唱片行 TOWER RECORDS 澀谷店，展出他們的第五張專輯《都是浪漫害的》。五人回憶起十年前一起來東京的時候，也有經過TOWER RECORDS 澀谷店，「那時候還說著『不知道會不會有一天這邊也會賣我們的專輯？』現在，那間唱片行可以買到麋先生的專輯、聽到我們的歌，甚至有特別展出的櫃位，真的很開心也很感動！」對麋先生來說，〈馬戲團運動CircUs〉不只是一場巡迴，更是一段持續前進、持續解鎖世界的浪漫旅程。

更多中時新聞網報導

周遊痛心北捷案 要馮凱新戲不准有壞人

李聖傑合唱韓國女高音耍曖昧

徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓 嗨歌除夕夜