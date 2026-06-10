麋先生「大馬戲團」落幕再傳喜訊 獲傳奇樂器品牌欽點成音樂大使
【緯來新聞網】金曲樂團麋先生（MIXER）日前剛圓滿完成話題不斷的〈大馬戲團 CircUs Max〉2026馬戲團運動嘉年華，不僅在高雄劃地打造出全台首創的「全帳篷」式馬戲團演唱會王國，更創下場場爆滿的驚人佳績。在演唱會餘韻持續延燒之際，麋先生今日再度公開重磅喜訊，宣布受邀擔任全球知名樂器與音響品牌 Fender 全新「MIX」全罩式耳機的年度音樂大使，以驚人的人氣聲勢晉升為品牌市場最強新寵兒。
金曲樂團麋先生宣布成為傳奇樂器品牌Fender全新全罩式耳機「MIX」的年度音樂大使。（圖／相信音樂提供）
有趣的是，Fender 此次推出的全新全罩式耳機名稱恰巧為「MIX」，與麋先生的英文團名「MIXER」形成了極具趣味的夢幻聯動。團員們得知後也忍不住驚呼這是「命中註定的相遇」，笑說：「看到產品名稱的第一眼就覺得特別有親切感，好像這款耳機在呼喚我們一樣。」談及此次合作，麋先生表示，身為音樂人對聲音的細節有著近乎執著的要求，不論是吉他的顆粒感還是貝斯的低頻律動，這款耳機都能像在錄音室現場聆聽一樣真實呈現，讓他們感到非常過癮。
除了迎來頂級品牌的全新合作，麋先生也同步為歌迷送上音樂大禮，正式宣布萬人淚崩的畢業神曲〈去飛翔〉Live MV 將於6月12日正式上線。這支 MV 完整記錄了〈大馬戲團 CircUs Max〉從最初一句天馬行空的玩笑話，逐步化為萬人朝聖現實的追夢奇蹟；畫面中不僅收錄巨型馬戲團帳篷從無到有的搭建震撼過程，更串連了高雄輕軌「麋途號」、畢業季限定活動「去飛翔畢業季2026」，以及台下萬人大合唱的感動瞬間。
適逢鳳凰花開的畢業季，MV中也特別留存了許多歌迷寫下夢想與祝福的珍貴畫面。麋先生感性表示，希望透過這支 Live MV 作品，將追夢路上的勇氣與力量分享給每一位正站在人生新起點的畢業生與聽眾。近年人氣急速飆升的麋先生，在接連完成北高雙蛋與世界巡演後，代言與聯名邀約幾乎沒有停過。
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