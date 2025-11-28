麋先生「馬戲團運動」香港演唱會宣布延期 退款辦法曝光

麋先生香港演唱會宣布延期。（翻攝麋先生FB)

金曲樂團麋先生原訂明（29日）在香港舉行「馬戲團運動 CircUs」世界巡迴演唱會，因香港大火重大事故，主辦單位在昨晚緊急會議後決定延期。團隊坦言「因為捨不得，所以做了最捨不得的決定」，希望陪著歌迷一起度過難關，並為香港送上祈福。

主辦方表示，演出將延期至另行公告日期，後續資訊確認後會第一時間公布。所有門票將以原路全額退款，包含票務平台手續費，感謝樂迷在艱難時刻仍給予理解與支持，也呼籲大眾互相扶持，一起迎向平安的日子。

麋先生為香港祈福。（翻攝麋先生FB）

Cityline票務系統已啟動退款程序，凡以信用卡或各類電子支付方式購票的觀眾，款項將於約8至12週內退回原支付帳戶，實際時間視各銀行與平台處理進度而定。如需協助，可透過客服電郵或線上客服聯繫。主辦方對造成的不便深感抱歉，並盼不久後能在更安心的時刻與歌迷相見。

