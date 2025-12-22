麗升深化農技合作 創設「日光舍」自有品牌

【記者柯安聰台北報導】為多角化經營，並協助合作農戶創造收益，麗升能源科技（8087）22日宣佈創立「日光舍」自有品牌，首波主打以友善純淨種植的香草籽為原料製成的洗沐禮盒，鎖定即將到來的年節送禮市場，打造結合綠能與農業的「綠色加值鏈」。麗升指出，「日光舍」系列產品，是公司從單純的能源供應商，轉型為綠色供應鏈建構者的重要里程碑，除了透過農電共生，為農戶創造穩定收益，希冀透過「日光舍」系列產品，打開食品以外的用途，讓農電商品成為生活日常消費品。



先前麗升已透過「Green Gifting」綠電伴手禮的概念，成功與知名日系甜點店PINEDE聯名推出香草瑪德蓮禮盒、去年亦推出「Scentergy綠能香草手工皂」。首波「日光舍」系列產品主要原料皆來自農電共生園區純淨栽培之無農藥的香莢蘭（即香草），經過採收、萃取原料，搭配其他原料調製而成。「日光舍」未來將持續推出相關新品，鼓勵企業選擇農電共生產品，以彰顯企業在ESG上的承諾。



香草可替代一般洗沐用品的化學原料，對敏感性或乾性皮膚的消費者較為友善，香氛溫和，具有療癒性，且保濕效果佳，且適合搭配其他天然原料用於高級洗沐用品中，對洗沐用品品質要求較高的消費者而言，是最佳的選擇。







圖說：麗升能源創設「日光舍」自有品牌，首波鎖定年節送禮市場



麗升指出，「以農為本、綠能加值、永續經營」是麗升成立以來貫徹的營運理念，全新綠色自有品牌「日光舍」，是麗升打造綠色加值鏈，從能源開發商角色，轉換為綠色價值鏈創造者的重要里程碑。此一品牌的戰略核心，就是將綠電、作物與地方產業的價值，轉化成能走進日常生活的高附加價值生活用品，讓綠色消費成為生活態度，並透過農技輔導、通路佈建、品牌銷售等方式，讓麗升的營運觸角跨出綠能，成為具有一站式服務的綠色供應鏈構建者。



麗升自2021年轉型投入綠色能源產業以來，便積極發展農電與漁電共生領域。為提升土地利用效率，致力與農漁業者、技術供應商及地方政府合作，投入農業與養殖產業的升級，已在桃園及屏東設置農電共生的高規格太陽能板溫室實驗案場，並攜手在地青農共同經營。種植的高經濟作物包括羽衣甘藍、香莢蘭（香草）及檸檬等，成功建立從種植技術到通路銷售的完整模式，已成功吸引大額資金進駐，為台灣精緻農業邁向大型化、自動化、規模化鋪路，最終達到「綠能加值、農業創新」的目標。



麗升「日光舍」的品牌創立，期許承載了農、漁、電與土地共生的精神，逐步實現綠能加值帶動農業創新的目標，以及環保承諾與企業ESG實踐連結，致力成為國內綠電整合的一線品牌，創造友善永續環境。（自立電子報2025/12/22）