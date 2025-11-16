麗升能源Q3每股虧0.4元較上季收斂 鎖定海外再生能源事業

【記者呂承哲／台北報導】麗升能源（8087）公告2025年第三季財報，合併營收0.89億元，季增149％、年增31％，單季每股稅後虧損（EPS）0.4元；累計前三季合併營收2.18億元，年減65.94％，每股稅後虧損1.16元。

麗升表示，今年上半年因政策調整及豪雨氣候等因素，以致原有申設與工程進度嚴重延宕，營運不如預期；然公司仍以穩健步伐專注於業務推展，第三季單季營收呈雙位數成長，且虧損亦較上季收斂。

麗升雖受 EPC 工程與案場開發銷售進度遞延影響，使整體營收短期下滑，但公司強調核心業務前景仍佳。在手專案的工程與申設作業正陸續進展，近期亦簽下彰化漁電共生太陽能案場統包工程等新合約，藉由擴大案場規模，提升集中建置與維運效率，形成有效的規模經濟，有助未來營運回升。

綠電售電業務方面，透過旗下子公司香印永續持續推進售電轉供，目前累積簽訂的購電總合約度數已突破 7 億度，較去年大幅成長，主要合作對象集中於電信與半導體等大型企業，帶來穩定長期需求。為掌握全球能源轉型商機，麗升也啟動海外再生能源投資專案，首階段目標鎖定泰國、越南、菲律賓與日本市場，布局逐步擴張。

麗升強調，目前綠電市場正處於轉型陣痛期，但公司仍以穩健步伐深耕再生能源，持續推動「以農為本、綠電加值」策略，強化電廠一地兩用效益。公司與國內農技單位合作發展高端溫室經濟，建立從種植到通路的完整鏈結，已成功種植羽衣甘藍、香莢蘭及無毒檸檬等高經濟價值作物，並規劃推出永續禮盒，藉由產業鏈整合為企業與消費者提供永續選擇，同時提升合作農戶收益，達成三贏。

麗升表示，將持續鞏固中長期競爭力，專注永續發展，強化核心再生能源服務布局，預期整體效益將在後續逐步顯現。

