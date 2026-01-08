麗喆中小學耶誕慈善募款暖贈145萬助弱勢

▲麗喆中小學耶誕慈善募款，由師生、家長暖贈145萬助弱勢，學童並親自製做賀卡送給里民。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.8)

[NOWnews今日新聞] 新年伊始，台中市麗喆雙語中小學暨幼兒園，今（ 8） 日舉行《 美「麗」選「喆」•圓滿前行》耶誕慈善募款捐贈儀式，捐贈善款145萬多元給予西屯區17里清寒、獨老及弱勢家戶，百人學童樂團並演奏「伊是咱的寶貝」，還親手將賀年卡片獻給里民，場面歡樂溫馨。

捐贈儀式由麗喆中小學校長蕭百凱、副校長陳瓊珠主持，包括西屯區區長鄭錫禧、西屯區慈善會理事長吳賢龍，以及國安國小、福科國中、后里國中、豐田國小、水美國小、大雅國小等受贈學校代表出席，對麗喆長期深耕公益、落實品格教育與關懷弱勢高度肯定。

▲麗喆中小學今日舉行耶誕慈善募款捐贈儀式，西屯區10餘里里民獲邀參與，分享歲末送暖的歡樂溫馨。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.8)

麗喆雙語中小學暨幼兒園秉持「人飢己飢、人溺己溺」的關懷精神，長期投入公益行動，除固定捐助台中市西屯區慈善會急難救助專戶，並持續發揚對弱勢學生的關懷精神，捐贈博幼基金會外，同時關懷鄰近學校，提供福科國中與國安國小作為學生獎助學金之用。

今年更進一步擴大捐贈範圍，將愛心延伸至大雅、后里、豐原、外埔等地中小學，作為該校特殊學生獎助學金，協助孩子安心向學。除此之外，亦關懷極度需要協助的族群，捐助向上社會福利基金會，將善款送達院內院童，傳遞溫暖與希望。

▲麗喆雙語中小學暨幼兒園秉持「人飢己飢、人溺己溺」的關懷精神，長期投入公益行動。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.8)

其餘善款則全數捐助學校周邊17個里之清寒及身心障礙居民，充分展現麗喆親師生共同關懷在地及回饋社會的博愛精神。

此外，麗喆學童親手致贈里民賀年卡片與愛心紅包，讓孩子體驗助人為樂真諦，培養關懷弱勢責任感，並引導學生從小養成付出關懷、傳遞愛與奉獻的品格。在這份穩定而真誠的陪伴中，里民與孩子彼此扶持，一步一腳印，共同朝向圓滿前行的目標。

