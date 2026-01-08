麗喆中小學聖誕慈善募款 145餘萬元全數捐贈弱勢

台中市麗喆雙語中小學暨幼兒園8日舉行聖誕慈善募款捐贈儀式。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台中市麗喆雙語中小學暨幼兒園8日舉行《 美「麗」選「喆」•圓滿前行》聖誕慈善募款捐贈儀式，將中小學及幼兒園的家長與師生於2025年聖誕節齊心投入公益行動募得的善款，總共145萬餘元全數捐贈弱勢，把這份愛心與關懷傳遞至社會各個角落，捐贈典禮場面熱烈，溫馨感人。

麗喆雙語中小學暨幼兒園秉持「人飢己飢、人溺己溺」的關懷精神，長期投入公益行動，除固定捐助台中市西屯區慈善會急難救助專戶，並持續發揚對弱勢學生的關懷精神，捐贈博幼基金會外，同時關懷鄰近學校，提供福科國中與國安國小作為學生獎助學金之用。今年更進一步擴大捐贈範圍，將愛心延伸至大雅、后里、豐原、外埔等地中小學，作為該校特殊學生獎助學金，協助孩子安心向學。除此之外，亦關懷極度需要協助的族群，捐助向上社會福利基金會，將善款送達院內院童，傳遞溫暖與希望。其餘善款則全數捐助學校周邊17個里之清寒及身心障礙居民，充分展現麗喆親師生共同關懷在地及回饋社會的博愛精神。

捐贈儀式由麗喆孩子所組成的百人樂團精彩演出「伊是咱的寶貝」，小朋友們以純熟且真摯的演奏，為現場帶來動人心弦的音樂饗宴，捐贈儀式由麗喆中小學校長蕭百凱與副校長陳瓊珠代表學校主持，包括台中市西屯區區長鄭錫禧、西屯區公所社會課長王瑞伸、台中市西屯區慈善會理事長吳賢龍，以及國安國小、福科國中、后里國中、豐田國小、水美國小、大雅國小等受贈學校代表均專程與會。活動中也透過學生親手致贈里民賀年卡片與愛心紅包的實際行動，讓孩子親身體驗助人為樂的真諦，培養關懷弱勢的責任感，並引導學生從小養成付出關懷、傳遞愛與奉獻的品格。