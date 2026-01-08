麗喆中小學《 美「麗」選「喆」•圓滿前行》 聖誕慈善募款逾140萬元送暖捐贈弱勢

麗喆中小學傳遞關懷與希望，今 8 日舉行《 美「麗」選「喆」•圓滿前行》聖誕慈善募款捐贈儀式。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】2026 年伊始，台中市麗喆雙語中小學暨幼兒園於今（ 8 ）日舉行《 美「麗」選「喆」•圓滿前行》聖誕慈善募款捐贈儀式，麗喆將中小學及幼兒園的家長與師生於2025年聖誕節齊心投入公益行動募得的善款，總共 140 萬餘元全數捐贈弱勢，把這份愛心與關懷傳遞至社會各個角落，捐贈典禮場面熱烈，溫馨感人。

捐贈儀式中，與會來賓一同欣賞由麗喆孩子所組成的百人樂團精彩演出，小朋友們以純熟且真摯的演奏，為現場帶來動人心弦的音樂饗宴，氣氛溫馨感人。

捐贈儀式由麗喆中小學校長蕭百凱與副校長陳瓊珠代表學校主持，同時多位貴賓蒞臨指導，包括台中市西屯區區長鄭錫禧、西屯區公所社會課長王瑞伸、台中市西屯區慈善會理事長吳賢龍，以及國安國小、福科國中、后里國中、豐田國小、水美國小、大雅國小等受贈學校代表，對麗喆長期深耕公益、落實品格教育與關懷弱勢的用心，皆表達高度肯定與讚揚。

麗喆雙語中小學暨幼兒園在扎實推動中英文課程學習的同時，亦透過豐富多元的活動，引導孩子培養正向的學習態度、團隊合作精神與獨立思考能力，並發展各項實用技能。學校同樣重視生活與品格教育，從日常點滴中教導孩子學會珍惜與感恩，促進良好的師生互動與親子關係，讓孩子在身心各方面都能獲得全面且均衡的成長。

麗喆雙語中小學暨幼兒園在聖誕節除了溫馨的捐款活動外，也隆重舉辦睽違已久的「亮麗登場、喆趣滿滿～2025 麗喆綠聖誕慈善 Fun 心園遊會」。孩子們在輕鬆愉快的體驗中，享受別具意義的聖誕園遊時光。活動當天，校園人潮絡繹不絕，熱鬧氣氛洋溢其中；孩子們透過歌舞表演展現自信與朝氣。園遊會活動盈餘亦全數納入慈善捐款，讓孩子在歡樂中親身體會公益的溫暖與分享的喜悅。

麗喆雙語中小學暨幼兒園秉持「人飢己飢、人溺己溺」的關懷精神，長期投入公益行動，除固定捐助台中市西屯區慈善會急難救助專戶，並持續發揚對弱勢學生的關懷精神，捐贈博幼基金會外，同時關懷鄰近學校，提供福科國中與國安國小作為學生獎助學金之用。

今年更進一步擴大捐贈範圍，將愛心延伸至大雅、后里、豐原、外埔等地中小學，作為該校特殊學生獎助學金，協助孩子安心向學。除此之外，亦關懷極度需要協助的族群，捐助向上社會福利基金會，將善款送達院內院童，傳遞溫暖與希望。

其餘善款則全數捐助學校周邊17個里之清寒及身心障礙居民，充分展現麗喆親師生共同關懷在地及回饋社會的博愛精神。

麗喆透過學生親手致贈里民賀年卡片與愛心紅包的實際行動，讓孩子親身體驗助人為樂的真諦，培養關懷弱勢的責任感，並引導學生從小養成付出關懷、傳遞愛與奉獻的品格。在這份穩定而真誠的陪伴中，里民與孩子彼此扶持，一步一腳印，共同朝向圓滿前行的目標。