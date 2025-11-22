麗富康國際榮獲首屆「ESG for Culture影響力獎」 雙獎殊榮

生活中心／綜合報導

2025年的「ESG for Culture影響力獎」麗富康國際榮獲「長期夥伴獎」及「資源協助獎」。（圖／麗富康國際提供）

為鼓勵企業推動文化內容產業生態系的創新與跨界合作，文化內容策進院（TAICCA）於2025年首度設立「ESG for Culture影響力獎」，表彰企業與文化內容業者合作模式的創新性、影響力與可持續性。麗富康國際憑藉多年投入藝文的實際行動，在首屆評選中榮獲「長期夥伴獎」及「資源協助獎」，展現企業在文化永續領域的深厚耕耘與永續承諾，頒獎典禮於21日於臺北松山文創園區盛大舉行。

「ESG for Culture影響力獎」頒獎典禮於21日於臺北松山文創園區盛大舉行。（圖/麗富康國際提供）

首屆指標性獎項：以文化內容創造ESG新價值

麗富康受獎代表與文化部長李遠開心合影。（圖/麗富康國際提供）

2025年的「ESG for Culture影響力獎」聚焦於「文化內容、社會影響力、商業價值」三大面向，鼓勵企業以本業優勢結合文化內容產業，共創企業ESG影響力。本屆共設八大獎項：資源協助獎、專業協助獎、多元合作獎、跨界共榮獎、長期夥伴獎、產業策進獎、文化投資獎，並自中選出前三名頒發最高榮譽「文化影響力大獎」。此獎項的創立，被視為企業文化永續的新里程碑，本次頒獎典禮亦由文化部長李遠、文化內容策進院董事長王時思與院長王敏惠親自出席，向長期深耕文化領域的獲獎團隊表達敬意，使「ESG for Culture 影響力獎」成為強化企業治理、社會認同與文化影響力的關鍵平台。

從「文馨獎」到ESG for Culture：麗富康的文化永續道路

麗富康長期贊助「陳冠宇室內樂團」與「長榮交響樂團」，並每年冠名贊助「愛分享音樂會」，以重新編曲的流行音樂結合交響樂，成功吸引超過上萬人次聆聽欣賞，讓古典音樂走入更廣泛的日

常生活。這些活動不僅拉近民眾與音樂的距離，也成為許多麗富康夥伴與家人共享的美好時光，凝聚社群情感、提升生活質感。

麗富康長期冠名贊助「愛分享音樂會」。（圖/麗富康國際提供）

過去麗富康已三度獲得文化部「文馨獎」肯定，包括常設獎銀獎及銅獎。隨文馨獎自2025年起轉型，企業不再列入評選，文化部特別開啟全新ESG for Culture平台，讓企業在文化永續大方向中擁有更專業且國際化的舞台。麗富康於首屆獎項中即獲雙獎肯定，象徵企業文化投入已從「支持」走向「深度共創」，為產業樹立新典範。

持續前行，讓文化成為企業永續最大力量

麗富康國際曾三度獲文馨獎肯定。（圖/麗富康國際提供）

麗富康長期投入藝文文化，源自品牌對「美麗、富足、健康」的核心理念。從生技研發到肌膚保養、到身體保健，麗富康始終以專業陪伴大眾維持外在美麗、促進身心健康，並在過程中找回自信。我們深知：外在的美與身心的健康，正是引領每個人走向更深層「內在之美」的重要根基。

因此，未來麗富康將更堅定品牌使命，持續串連藝文與公益，讓企業文化成為社會善循環的起點。當美與健康不斷被傳遞，文化便能生生不息，為台灣帶來更穩固、更溫暖且更具永續性的力量。

