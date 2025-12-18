麗寶國防、免疫雙主軸 打造獨特新藥開發公司

【記者柯安聰台北報導】麗寶新藥（7888）18 日舉辦興櫃前法人說明會，並預計於23日登錄興櫃。公司以核心開發中新藥LIB-101（新一代人類重組IL-12 細胞激素，recombinant IL-12）為基石，打造全球首家同時布局「國防醫療」與「免疫療法」雙主軸的新藥平台，憑藉在IL-12 類免疫療法領域的全球領先進度、橫跨多適應症的開發能力，以及後期臨床成果受到國內外法人關注，被視為台灣最具國際授權潛力的新藥公司之一。



IL-12（介白素-12）為人體天然免疫調節蛋白，兼具免疫活化、調節與組織修復功能，是當前全球免疫療法的重要技術方向。然而，早期IL-12藥物因高毒性與半衰期短等挑戰，使開發進度長期受限。麗寶新藥以first-in-class研發策略重新設計IL-12分子，使LIB-101能以低劑量皮下注射即產生免疫活性，同時避免傳統IL-12的不良反應，突破過往技術瓶頸。公司已成功完成臨床用藥量產，並在多項臨床試驗中展現良好安全性，使LIB-101成為全球開發進度最快的IL-12類新藥之一。



總經理劉朝瀚表示，麗寶新藥以「戰備防護→罕病腫瘤→多適應症」三階段策略推動研發藍圖，奠定公司中長期成長動能。其首波推進的核心適應症為造血相關急性輻射症候群（HSARS），過往已在靈長類動物研究中證實，單次皮下注射LIB-101即可在致命輻射暴露後顯著提升存活率，並重建多系統造血功能，展現免疫修復與造血再生的獨特效果。法人指出，因應全球地緣政治與核能使用增加所帶來的輻射風險，各國政府具備明確採購需求，使 HSARS 有機會成為公司最早取得藥證並率先商品化的市場。







圖說：麗寶新藥生物科技股份有限公司經營團隊，由左至右為副總李孟娜、商轉技術長蔡欣航、總經理劉朝瀚、董事長王鼎然、財務長林佳慧、臨床副總林冠吟。



在第二階段的腫瘤治療領域，麗寶新藥以皮膚Ｔ細胞淋巴瘤（CTCL）作為首個切入市場的罕見癌症適應症，LIB-101已於該適應症取得美國FDA與歐盟EMA的孤兒藥資格，並預計於2026年啟動全球IIB/III期臨床試驗，若成功上市可望享有7至10年市場獨佔期。另一罕病適應症瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）亦已推進至臨床II期，公司並與多家臨床中心合作推動IIT與合併療法，以擴大臨床證據基礎。



第三階段聚焦於多適應症擴張，進一步打造「一藥多適應症」的長線策略。LIB-101具備「Turn Cold to Hot」免疫啟動能力，可將免疫反應低弱的冷腫瘤轉化為可被攻擊的熱腫瘤，提升現有免疫療法（如PD-1、CAR-T）的反應率。此跨領域優勢使LIB-101在未來實體腫瘤合併療法中具備高度市場潛力，同時延長產品生命週期，將臨床價值最大化。



麗寶新藥表示，公司後續成長將由三大動能驅動：第一，HSARS 有機會率先取證並進入政府採購體系，形成年營收可預期的初始市場；第二，CTCL與DLBCL兼具高毛利與授權價值，是公司進入全球合作的重要基石；第三，實體腫瘤合併療法將成為長期推升力。法人認為，隨著全球細胞激素療法需求上升，LIB-101在跨癌別與跨療法的應用中具備顯著優勢。公司將以雙主軸佈局與三階段開發策略為核心，持續推動產品線進展，加速邁向國際市場與可規模化的商業模式。（自立電子報2025/12/18）