麗寶新藥12/23登錄興櫃！核心適應症鎖定輻射防護 進軍國防醫療

麗寶集團旗下生技新星「麗寶新藥」（7888）宣布將於12月23日正式登錄興櫃。公司憑藉獨創的 IL-12 細胞激素新藥平台 LIB-101，在今年完成高達 8.5 億元的指標性募資，名列年度生技資助前茅。法人指出，麗寶新藥成功切入具高度門檻的「國防醫療」領域，鎖定急性輻射症候群（HSARS）防護需求，其特殊的「三階段研發策略」不僅具備率先商品化的潛力，更為後續免疫療法合併治療奠定長期增長動能。

成立於2017年的麗寶新藥，原本是麗寶集團旗下麗寶生醫的事業體，後來分割獨立為新公司，並於昨（12/18）日舉辦興櫃前法人說明會，現場超過300位法人代表到場聆聽。目前資本結構，主要由麗寶集團持股，其餘股份由中華開發資本、倍利生技創投、統一、中加資本、佳世達、台安創投、台新證創、中信證創、群益等投資，今年完成的一輪對外募資約8.5億元，視為年度金額排名前三大的生技募資案。

麗寶新藥在法人說明會中強調，以開發中新藥LIB-101為核心，打造同時布局國防醫療與免疫療法的雙主軸新藥平台，鎖定IL-12細胞激素相關應用，因研發進度與適應症布局具差異化，後期臨床成果受到國內外法人關注。

總經理劉朝瀚表示，麗寶新藥以「戰備防護 → 罕病腫瘤 → 多適應症」三階段策略推動研發藍圖，奠定公司中長期成長動能。首波推進的核心適應症為造血相關急性輻射症候群（HSARS），過往已在靈長類動物研究中證實，單次皮下注射LIB-101即可在致命輻射暴露後顯著提升存活率，並重建多系統造血功能，展現免疫修復與造血再生的獨特效果。

法人指出，因應全球地緣政治與核能使用增加所帶來的輻射風險，各國政府具備明確採購需求，使HSARS有機會成為公司最早取得藥證並率先商品化的市場。

IL-12（介白素-12）為人體天然免疫調節蛋白，具免疫活化、調節及組織修復功能，是近年免疫療法的重要研發方向。不過，早期IL-12藥物因毒性高、半衰期短，臨床開發進展有限。麗寶新藥指出，公司採first-in-class研發策略，重新設計IL-12分子結構，使LIB-101可透過低劑量皮下注射產生免疫活性，同時降低不良反應，已完成臨床用藥量產，並在多項臨床試驗中展現良好安全性。

在腫瘤治療領域，麗寶新藥以皮膚T細胞淋巴瘤（CTCL）作為首個切入市場的罕見癌症適應症，LIB-101已取得美國FDA與歐盟EMA孤兒藥資格，預計2026年啟動全球IIB/III期臨床試驗。另一適應症瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）亦已進入臨床II期，並透過多中心合作推動研究者主導試驗（IIT）及合併療法研究。

麗寶新藥表示，第三階段將擴大至多適應症應用，發展「一藥多適應症」策略，未來有望與既有免疫療法進行合併治療。法人認為，隨著全球細胞激素療法需求升溫，LIB-101在跨癌別及合併療法的潛在應用，有助支撐公司中長期成長動能。

