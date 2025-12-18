麗寶新藥23日登錄興櫃 布局國防醫療與免疫療法

（中央社記者何秀玲台北18日電）麗寶新藥將於23日登錄興櫃，主軸產品為開發中新藥「LIB-101」，總經理劉朝瀚表示，將布局「國防醫療」與「免疫療法」雙主軸新藥平台，其中戰備防護領域中，適應症緊急輻射症候群有望率先取證，並進入政府採購體系，形成年營收可預期的初始市場。

麗寶新藥的母公司為知名建商麗寶集團，翻開股東名冊，麗寶新藥副董事長吳泓瑩，為麗寶集團董事長吳寶田之女，麗寶新藥董事吳泓泰則是吳寶田之子。

廣告 廣告

麗寶新藥今天舉辦興櫃前法人說明會。劉朝瀚表示，LIB-101適應症為緊急輻射症候群、罕見癌症皮膚T細胞淋巴瘤、罕病瀰漫性大B細胞淋巴瘤、實體腫瘤合併療法，將採取三階段開發策略，從戰備防護到罕病腫瘤再到多適應症，推動研發藍圖。

他表示，第一階段為戰備防護領域，看好輻射醫療結構性需求爆發，緊急輻射症候群為重點研發項目之一，目前已完成臨床2期，有望在2年內申請藥證，未來拓展至各國政府單位與核電廠，以創造穩定現金流。

第二階段為罕病腫瘤治療領域，以皮膚T細胞淋巴瘤作為首個切入市場的罕見癌症適應症，LIB-101已於此適應症取得美國FDA（食品藥物管理局）與歐盟EMA（歐洲藥品管理局）的孤兒藥資格，並預計於2026年啟動全球臨床2B與3期臨床試驗。

另一罕病適應症瀰漫性大B細胞淋巴瘤，已推進至臨床2期，麗寶新藥與多家臨床中心合作，以擴大臨床證據基礎。

他說，第三階段將聚焦於多適應症擴張，進一步打造「一藥多適應症」的長線策略。

劉朝瀚說，未來以雙主軸佈局與三階段開發策略為核心，持續推動產品線進展，以加速邁向國際市場，並建立可規模化的商業模式。（編輯：楊凱翔）1141218