麗寶樂園周邊美食哪家強？這家台中平價火鍋靠「3款特色湯底、主廚私房菜」，征服在地人的心

對於前往麗寶樂園旅遊的家庭客與學生族群來說，鄰近的「惹鍋后里店」是CP值極高的用餐首選。該店步行即可抵達，提供超過10種特色湯底及澎湃的自助吧。

最吸引人的是328元起的平價價位，不僅能吃到爆量香菜鍋等創意湯底，還能享用主廚研發的隱藏版「惜食料理」，是寒假旅遊台中、后里一帶不可錯過的宵夜火鍋推薦。

爆量香菜鍋 vs 胡椒豬肚鍋，哪款特色湯底是你的菜？

來到惹鍋后里店，第一眼定會被菜單上的特色湯底火鍋吸引。其中最受熱議的莫過於「惹鍋香菜鍋」，上桌時滿滿的新鮮香菜如「綠色小山」般覆蓋鍋面，香氣濃郁，是香菜控集體瘋狂的必點清單。

若是不敢嘗試香菜，冬季暖胃首選則是「胡椒豬肚鍋」，辛香胡椒搭配Q彈豬肚，每一口都能感受深厚韻味；此外「蒜頭蛤蜊鍋」以金黃剔透、鮮甜回甘的湯頭，滿足家庭客對美味的雙重追求。這些多元選擇讓「惹鍋」在台中火鍋市場中脫穎而出，成為高人氣的特色湯底火鍋名店。

自助吧藏驚喜，主廚研發「惜食創意料理」成留客關鍵

除了火鍋本身，惹鍋自助吧更是內行人的心頭好。除了新鮮野菜、滷肉飯、飲料冰沙無限供應，店家更推行「惜食文化」，將優質食材轉化為驚喜料理。主廚特別研發如「麻辣豆皮」、「三杯杏鮑菇」等惜食創意料理，這類隱藏版菜色不僅美味鹹香，更是外面火鍋店吃不到的獨家口味。許多小資族群特別推薦這類高CP值副食，認為光是自助吧的含金量就足以讓「惹鍋」被列入台中平價火鍋的前段班。

寒假旅遊必收！從麗寶樂園到夜晚火鍋的完美行程

針對寒假規劃台中后里旅遊的遊客，「惹鍋后里店」具備絕佳的地理優勢。白天在麗寶樂園盡情暢玩探索世界或搭乘摩天輪，傍晚不必趕車回市區，直接前往惹鍋用餐，既省下交通時間也能避免景區餐廳的昂貴花費。

店家貼心營業至晚上10點，讓玩累的遊客能有一處台中平價火鍋去處。對於當月壽星，店家更提供專屬的「生日海鮮盤」招待，無論是好友聚會還是家庭慶生，都能在熱呼呼的鍋物中為旅程畫下完美句點。

惹鍋：https://bby.news/惹鍋官網

