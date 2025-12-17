麗寶樂園美樂地親子農場試營運 憑探索樂園門票免費入場、主題展區、交通資訊一次看！

位於麗寶樂園-探索世界園區內，「美樂地親子農場」即日起至2026/1/22試營運期間，憑探索世界門票可「免費入場」體驗，可以近距離餵食小動物們。美樂地親子農場總佔地約 2000坪，秉持「友善動物、寓教於樂」的核心理念，打造兼具娛樂性與教育意義的親子互動空間，是親子同遊的好去處。

美樂地親子農場

全新2000坪「美樂地親子農場」即日起試營運，五大動物互動區看得到水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬等多種可愛動物，還可以近距離餵食；還有專門為兒童設計的戲水與沙灘設施。試營運期間門票只要199元，樂園遊客憑探索世界門票可「免費入場」體驗。

自然放牧與生命教育

『美樂地親子農場』就在麗寶樂園探索世界裡！美樂地親子農場以「自然放牧」的友善方式，確保動物享有最舒適、自然的成長與生活環境。希望透過近距離的動物互動體驗，培養小朋友正確的動物飼養觀念，建立對生命的尊重，打造兼具娛樂與教育的親子互動空間。

多元主題展區與設施

農場精心規劃了豐富的主題展區與設施，讓來訪的大小朋友都能擁有充實的體驗。

五大動物互動區：園區內設有多元的動物互動展區，包含水源動物、草原動物與非草原區、牧羊區以及最受歡迎的可愛動物專區，可以近距離觀賞與互動，是進行生命教育的最佳場域。

戲水與沙灘設施：專門為兒童設計的戲水池和沙坑池，提供小朋友盡情放電、玩樂的空間，是周末放鬆的好去處。

休憩與服務區：園區內設有美食小點心販售區，以及各式可愛紀念品專區，提供遊客休憩與購物服務。

麗寶樂園「美樂地親子農場」資訊

麗寶樂園交通資訊

◆大眾運輸：

台北轉運站搭乘統聯客運 1617 路線

台北轉運站搭國光客運1827 或統聯客運1619路線到台中朝馬，再換乘麗寶樂園接駁車

台中高鐵站7號出口21號月台轉乘中台灣客運155 公車

后里火車站步行 350 公尺至后里國小轉搭麗寶樂園接駁車

后里火車站搭乘中台灣客運 155、捷順交通 811 市區公車

◆自行開車：國道一號中山高后里交流道，距離3分鐘，如果走國道三號就從大甲交流道下高速公路

入園注意事項

農場區域限單次入園：本農場之門票皆為單次入園，離場後無法再重複入園；如需再次入園體驗，請重新至售票處購票

禁止攜帶外食和隨意餵食：農場內禁帶外食及任何露營、野炊、野餐等行為；動物有專屬的飼料，不可餵食非園區提供的食物，也不要強迫動物進食，以免影響動物健康

禁止攜帶大型攝影機、空拍機或使用閃光燈拍照：農場內所拍攝之照片、影片、錄音、錄影，只限個人及家庭聚會欣賞使用，不可轉作商業使用及轉售，若有拍攝需求，請事先提出申請；在農場內拍照請勿使用閃光燈，閃光燈可能對動物造成刺激，影響其視覺

禁止吸菸及任何危險行為：請勿在園區內吸菸、電子煙、飲酒或從事危險行為

禁止攜帶寵物：為保障遊客安全與動物們健康，請勿帶寵物入園

