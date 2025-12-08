麗寶樂園跨年卡司星光熠熠 300秒「馳夢之境」煙火秀

麗寶樂園渡假區跨年煙火，主題為「馳夢之境 」，隨摩天輪燈光啟動後綻放300秒璀璨煙火。（圖：麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園渡假區公布2026跨年活動亮點，今年以完整的一站式跨年體驗為核心，從樂園遊玩、OUTLET購物、美食饗宴到跨年倒數煙火，提供民眾吃喝玩樂一次滿足。園區啟動「2026 包你發麗寶跨年演唱會」，由多組不同風格的藝人及樂團等輪番上陣，打造熱鬧不間斷的跨年夜。

跨年晚會結合麗寶樂園渡假區的特色設施，包括美食市集、全台最大的「天空之夢」摩天輪燈光秀，以及最受矚目的跨年煙火。年度煙火秀主題為「馳夢之境 Dream Riders」，隨摩天輪燈光啟動後綻放300秒璀璨煙火，金銀流星、螺旋火束與層次光影交錯，彷彿光之駿馬奔馳夜空，為2026年揭開夢幻新篇章。

麗寶樂園表示，今年跨年卡司橫跨多個世代，包括影歌雙棲的零負評男神、金曲歌王「王識賢」，還有金曲歌后「waa魏如萱」將以獨特嗓音與迷人舞台魅力療癒全場；舞台爆發力驚人、擁有強烈視覺風格的女子團體「HUR+」，以及展現青春能量與潮流音樂風格的新生代團體「SEVENTOEIGHT」，清新系創作歌手「許含光」，還有金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ23」，與現場觀眾一起嗨翻迎接2026年！

麗寶樂園即日起至2026年1月20日，推出台中市后里、外埔、大甲、豐原、大安、神岡六區居民專屬199元入園優惠。園區也同步推出全新糖果主題遊行、禮物盒聖誕樹打卡點，結合OUTLET超過50家餐飲選擇，讓遊客從白天玩到晚上都不無聊。12月20日至2026年1月1日，更將舉辦耶誕購物抽獎，包含住宿券、按摩椅等多項好禮，另有多場特賣最低2折起。（張文祿報導）