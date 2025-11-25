麗寶福容推「玩樂園專案」每桌送10張門票

麗寶福容推尾牙春酒及玩樂園專案，吃美食、玩樂園、逛OUTLET的一站式旅遊，附贈十張麗寶樂園門票，實惠又玩得開心。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

歲末年終適逢尾牙季節，麗寶福容大飯店推出尾牙春酒專案與新春圍爐宴，麗寶福容大飯店主打多元宴會空間，宴會廳與展演中心共計更可席開300桌，從企業團體到家庭客層都能一次滿足，尾牙春酒及「玩樂園專案」，每桌即附贈十張麗寶樂園門票，用吃美食、玩樂園、逛OUTLET的一站式旅遊，來好好犒賞員工的辛勞。

麗寶福容大飯店表示，近期詢問度明顯熱絡，許多公司行號已開始洽詢場地與方案，麗寶福容大飯店擁有多元宴會空間，從精緻包廂到氣派挑高、無樑柱的大型宴會廳，宴會廳與展演中心共計更可席開300桌、容納3,000人，訂位資訊可上麗寶福容大飯店官網，或洽訂位專線 04-2556-0768。

廣告 廣告

麗寶福容大飯店「新春福瑞送吉祥」尾牙春酒專案共有三種價位，能品嘗到掛爐烤鴨、蘇杭紅麴無錫骨、櫛瓜燒汁牛小排、龍虎斑等十道豐富菜色，每桌贈送特選總統伴手禮「祇作茶」，凡訂滿30桌加贈卡拉OK設備與果汁暢飲，並依方案加贈紅酒乙瓶，訂滿45桌再加碼贈送價值萬元的住宿券，尾牙＋員工旅遊一次滿足。想要聚餐與員工出遊同步規劃，也可選擇「玩樂園專案」，每桌即附贈十張麗寶樂園門票，活動即日起至 2025年3月31日。

春節聚餐的詢問度也大幅提高，麗寶福容大飯店除夕至初二的「馬躍新春圍爐宴」，今年以龍蝦沙拉、明火爐鴨組成的前菜拼盤揭開序幕，其中「金絲鮑魚聚寶盆」以大甲芋頭、豬腳、烏參、魚皮等食材油炸後加入魚翅細火慢燉六小時，湯頭濃郁、香氣四溢。主廚李啟天表示，今年圍爐宴特別融入食補概念，其中「醬瓜黃金蜆蒸海石斑」以王功黃金蜆與現流海石斑蒸煮，肉質紮實、鮮甜提升；湯品「龍鰻花膠淮杞燉烏雞」使用金錢鰻、烏骨雞搭配山藥、紅棗、枸杞等藥材燉煮數小時，能益氣補血、為新年增添活力。甜點由手工葡式蛋塔鋪滿頂級燕窩華麗收尾，為全家團聚畫下甜蜜句點。