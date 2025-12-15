麗寶親子農場年末免費玩 Hahababy開跑玖壹壹安心亞周末開唱

248251215a11

CNEWS匯流新聞網記者唐有為、李衣綸 台北報導

年末假期將近，麗寶樂園渡假區即日起推出一系列活動，憑探索世界門票免費入場；OUTLET「耶誕購」檔期消費滿額再抽按摩椅與住宿券。親子族群可走進全新開放的美樂地親子農場近距離與動物互動，年輕粉絲則能在12/20、12/21欣賞Hahababy擁抱點點路跑演唱會，玖壹壹、安心亞多組卡司輪番登台，打造歡樂節慶氛圍。

位於探索世界園區內、面積達2000坪的美樂地親子農場，規畫五大動物互動區，水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘，還有園區限定的珍珠奶茶花色迷你馬同場亮相，遊客能實際參與餵食，感受滿滿療癒感。試營運一路延續到2026年1月22日，持探索世界門票即可免費入場，未入園民眾也能以199元優惠票價體驗。

迎接耶誕節，麗寶OUTLET啟動耶誕購檔期，單日館內消費累計滿3000元即可參加抽獎，獎項包含按摩椅與福容飯店住宿券。多家服飾品牌同步釋出優惠，城企家族女裝品牌首度推出全台年度清倉，Dailo、MASTINA、MOSS CLUB低至一折起，運動與休閒品牌也祭出三折到三五折不只優惠，讓購物氣氛一路升溫。

購物行程外，主題餐飲選擇持續擴充。日式炸豬排名店勝博殿預定12月23日開幕，1月5日前推出聖誕跨年雙人套餐，加贈品牌限定提袋一只，數量有限。莫凡彼、添好運、海岸線同步端出節慶套餐，從雙人到四人選項一應俱全，滿足聚餐需求，OUTLET場域也換上耶誕裝置，夜間漫步更添浪漫感。

由百萬YouTuber蔡阿嘎與二伯共同創辦的人氣親子品牌Hahababy也在麗寶OUTLET中央廣場打造限定快閃店，同步呈現二伯嘎嫂出道10周年特展，拍貼機、復古電視打卡區、時光走廊吸引粉絲駐足，限定金幣、雨傘、御守成為熱門收藏。

本周末重頭戲由Hahababy擁抱點點路跑登場，12/20晚間直接化身免費演唱會舞台，玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、七月半、麋先生接力開唱，煙火搭配摩天輪燈光秀炒熱現場氣氛，12/21再由YOYO、MOMO家族與超人力霸王接棒，成為親子與年輕族群都不能錯過的年末盛典。

照片來源：寶麗樂園親子農場提供

