麗寶跨年卡司陣容完整揭曉 ARKis、HUR＋、王識賢多組歌手陪你迎2026

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】「2026 包你發麗寶跨年演唱會」卡司陣容堅強，橫跨金曲、樂團與新生代偶像，包括金曲歌王 王識賢、金曲歌后魏如萱、宇宙人、美秀集團、Marz23、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋、許含光、翁鈺鈞、Breaking Bad Crew舞團輪番演出，陪伴歌迷在煙火與倒數聲中迎接嶄新一年。

▲麗寶跨年卡司陣容完整揭曉（三立提供）

跨年來麗寶樂園渡假區白天玩樂園、逛OUTLET，還能欣賞落羽松大道，位在「麗寶T11T12 Hotel」對面，綿延一公里長的落羽松，最尾段還可看到天空之夢摩天輪，成為近期拍照熱門景點；跨年當天人潮車潮眾多，建議盡量搭乘大眾運輸前往至麗寶樂園渡假區。可從其他縣市搭乘高鐵、台鐵、客運至臺中站或豐原站，再轉乘市區公車888、155、811、215等路線抵達麗寶樂園渡假區，或於台中朝馬轉運站搭乘麗寶樂園渡假區免費接駁車(時刻表請參考官方網站)，節能減碳又環保。

廣告 廣告

▲麗寶跨年卡司陣容完整揭曉（三立提供）

跨年演唱會除現場演出外，也同步進行電視與數位平台轉播，讓無法到場的觀眾同樣能感受跨年氛圍。三立台灣台22:00加入轉播，數位平台全程直播，可透過三立新聞網 YouTube、VIDOL YouTube，以及三立電視 YouTube 官方頻道同步收看。