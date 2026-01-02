▲麗寶跨年晚會吸引10萬人潮，300秒煙火燈光秀點亮夜空。（圖／麗寶樂園提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】2026包你發麗寶跨年演唱會，今年邁入第十年，今年將由多組實力派與人氣藝人共同打造星光熠熠的跨年舞台。其中，全台麗寶獨家金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱、Marz23重磅登場，只在麗寶才能看的到！還有宇宙人、美秀集團、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋、許含光、翁鈺鈞、瑪菲司Mavis等多組歌手，吸引10萬人潮湧入。倒數時刻台上王識賢、美秀集團更掀起另一波高潮，現場尖叫聲此起彼落，與台下觀眾一起告別2025年迎接全新的2026年。

壓軸開唱！全台獨家金曲歌王王識賢在麗寶跨年晚會的倒數前帶來「一片天」、「腳踏車」、「反背」等多首膾炙人口歌曲，倒數前王識賢與美秀集團更在舞台上與大家合照帶來2026第一拍。緊接著300秒的絢麗璀璨的高空煙火以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡；金銀流星垂落、螺旋火束升騰，光影交錯、層次豐富，讓整場煙火動感十足。在2026年第一秒起於后里的夜空中閃亮綻放，現場更出現感人插曲，在倒數時刻與煙火、摩天輪燈光秀交織的浪漫氛圍中，有民眾特別選在迎接2026年的瞬間單膝下跪求婚，成功獲得另一半點頭答應，周圍觀眾見證這幸福一刻，紛紛送上掌聲與祝福，也為這場跨年夜增添最動人的回憶。

精彩煙火結束，緊接著由去年就在麗寶跨年、嗨翻現場的美秀集團，演唱「擋一根」、「電火王」、「魔神」等共計長達40分鐘的演出，再度將氣氛點嗨到最高點。接續最後壓軸的Marz23準備了「我不是饒舌歌手」、「最美的風景」，以及新歌「魅惑天空2Ø25」，為2026包你發麗寶跨年演唱會畫下最熱血的句點。