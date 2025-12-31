麗寶跨年晚會 waa魏如萱、宇宙人、ARKis 熱鬧開唱！

「2026包你發麗寶跨年演唱會」。（圖／麗寶樂園提供）





「2026包你發麗寶跨年演唱會」今(12/31)晚20:00起，在麗寶樂園渡假區第二停車場開唱，卡司陣容堅強，金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱、Marz23更是全台唯一獨家卡司，只有在麗寶跨年演唱會才能看得到！現場許多歌迷都是有備而來，不僅自備摺疊椅、野餐墊，甚至連小型露營帳棚都搬來。因為今年王識賢只有在麗寶的跨年晚會演出，更有粉絲專程從新店南下支持；另有數十名來自台北的女學生為了近距離一睹SEVENTOEIGHT表演，昨晚就從搭車到麗寶演唱會現場提前卡位。儘管今天是上班日，麗寶OUTLET MALL下午起就湧現大量人潮，美食街更是座無虛席，跨年熱度從白天一路延燒至夜晚。

開場演出由《原子少年2》人氣團ARKis，帶來包含 「Shoot」、「Hallo!」、「末日有我」的8分鐘組曲，吸引台下粉絲尖叫，點燃現場氣氛；緊接著登場的waa魏如萱，帶來「Have a nice day」、「你啊你啊」等經典歌曲，剛結束小巨蛋演唱會的金曲最佳樂團「宇宙人」，演唱「一起去跑步」、新歌「不曾寧靜的夜」，這次也把小巨蛋精華帶到麗寶跨年舞台，嗨翻全場，眾多藝人輪番帶來精采演出，麗寶樂園渡假區預估今年演唱會人潮預計達到十萬人。

現場擠滿粉絲。（圖／麗寶樂園提供）

12月31日跨年當天，於麗寶OUTLET MALL刷玉山麗寶聯名卡，消費累計滿3,000元即可參加抽獎，有機會獲得跨年演唱會藝人簽名商品；消費滿8,000元，則可抽當日免費入住麗寶 T11T12 Hotel；消費滿10,000元，可兌換「2026包你發麗寶跨年演唱會」專屬搖滾區雙人入席資格，近距離感受演唱會震撼魅力，名額有限，兌完為止。

現場超high。（圖／麗寶樂園提供）

麗寶樂園渡假區表示，今年演出卡司堅強，有金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱、宇宙人、美秀集團、Marz23、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋、許含光、翁鈺鈞、瑪菲司Mavis……等人氣歌手與團體；倒數時刻由王識賢、美秀集團與現場民眾一同迎接2026年。倒數後由美秀集團、Marz23接續帶來熱血演出，將現場氣氛再度推向高潮。

