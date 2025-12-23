麗寶跨年演唱會卡司曝光 公車路線、免費接駁車資訊出爐

揮別民國114年在即，麗寶樂園渡假區今年推出「包你發麗寶跨年演唱會」，也建議民眾可以搭乘大眾運輸前往，包含市區公車888、155、811、215、台中朝馬轉運站免費接駁車。（圖／麗寶樂園渡假區）

揮別民國114年倒數不到10天，台中市后里區麗寶樂園渡假區今年推出「2026 包你發麗寶跨年演唱會」，並邀集金曲歌王王識賢、歌后waa魏如萱、樂團宇宙人、美秀集團等輪番演出。因應當晚車潮問題，麗寶樂園渡假區23日也鼓勵，民眾可以搭乘市區公車888、155、811、215等，或是至台中朝馬轉運站搭乘免費接駁車抵達。

麗寶樂園渡假區表示，今年「包你發麗寶跨年演唱會」卡司陣容包含，王識賢、魏如萱、宇宙人、美秀集團、歌手Marz23、許含光、翁鈺鈞、男團SEVENTOEIGHT、ARKis、女團HUR＋、舞團Breaking Bad Crew等人演出，陪伴民眾在煙火與倒數聲中迎接嶄新一年。

麗寶樂園渡假區說，跨年來麗寶，不僅白天可以玩遊樂園、逛OUTLET，位在「麗寶T11T12 Hotel」對面，還有綿延一公里長的落羽松大道，最尾段還可看到天空之夢摩天輪，另也提醒跨年當天人潮車潮眾多，鼓勵民眾盡量搭乘大眾運輸前往至麗寶樂園渡假區。

麗寶樂園渡假區建議，民眾從其他縣市搭乘高鐵、台鐵、客運，可以先至台中站、豐原站，再轉乘市區公車888、155、811、215等路線抵達麗寶樂園渡假區，或是在台中朝馬轉運站搭乘麗寶樂園渡假區免費接駁車前往。

