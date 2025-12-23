麗寶跨年演唱會卡司曝光 大眾運輸免費接駁車報你知

〔記者張軒哲／台中報導〕跨年夜到麗寶看演唱會，聽歌倒數！麗寶樂園渡假區今(23)日表示，「2026 包你發麗寶跨年演唱會」卡司陣容堅強，橫跨金曲、樂團與新生代偶像，包括金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱、宇宙人、美秀集團、Marz23、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋、許含光、翁鈺鈞、Breaking Bad Crew舞團輪番演出，陪伴歌迷在煙火與倒數聲中迎接嶄新一年。

麗寶樂園渡假區落羽松大道位在「麗寶T11T12 Hotel」對面，綿延一公里長的落羽松，近日正值最佳觀賞期，最尾段可以遠望天空之夢摩天輪，因免費開放參觀，吸引遊客到訪，甚至有遊覽車安排成一處景點。

麗寶樂園渡假區今日指出，遊客白天玩樂園、逛OUTLET，晚間可聆聽跨年演唱會，跨年當天人潮車潮眾多，建議盡量搭乘大眾運輸前往至麗寶樂園渡假區。可從其他縣市搭乘高鐵、台鐵、客運至台中站或豐原站，再轉乘市區公車888、155、811、215等路線抵達麗寶樂園渡假區，或於台中朝馬轉運站搭乘麗寶樂園渡假區免費接駁車(時刻表請參考官方網站)，節能減碳又環保。

