麗寶跨年演唱會第2波卡司出爐 台中6區鄉親享199元門票優惠

年尾在即，麗寶樂園8日公布2026 包你發麗寶跨年演唱會第二波卡司名單，除有實力派歌手王識賢、金曲歌后魏如萱等，還有台灣女團HUR＋、男團SEVENTOEIGHT及創作歌手許含光等人輪番演出，另外晚間還有一大看點，全台最大天空之夢摩天輪燈光秀、300秒煙火秀，陪同大家一起嗨翻迎接新年。

麗寶樂園也說，從即日起至明年1月20日，台中市后里、外埔、大甲、豐原、大安、神岡居民，可享199元門票優惠，20日至明年1月1日則推出耶誕購抽獎活動，有機會抽到住宿券、按摩椅等好禮，還有眾多特賣會最低2折起，吃喝玩樂買一次全滿足。

麗寶樂園表示，除演唱會外，今年「2026 包你發麗寶跨年演唱會」也融入渡假區多元元素，包含特色美食攤位、摩天輪燈光秀及以「馳夢之境 Dream Riders」為主題的跨年煙火，打造完整且熱鬧的跨年體驗，共同迎接嶄新一年，為今年畫下最燦爛的句點。

