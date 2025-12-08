麗寶300秒煙火秀「馳夢之境」 璀璨迎接2026年

麗寶OUTLET 12月20日起推出耶誕購抽獎，民眾賞跨年還能抽好禮。（記者陳榮昌攝）





「2026 包你發麗寶跨年演唱會」卡司陣容再度升溫，今年將由多組實力派與人氣藝人共同打造最星光熠熠的跨年舞台。其中，實力派影歌雙棲藝人「王識賢」、金曲歌后「waa魏如萱」、唱跳魅力深受年輕族群喜愛的「HUR+」、以青春舞台與潮流氣息快速竄紅的新生代團體「SEVENTOEIGHT」，以及清新系創作歌手「許含光」強勢加入，為演唱會增添更多亮點！

除了演唱會頂級音浪洗禮，還結合麗寶樂園渡假區獨有一站式優勢，讓你玩樂園、逛OUTLET、吃美食、看演唱會一站全滿足。麗寶樂園即日起至2026年1月20日，台中市后里、外埔、大甲、豐原、大安、神岡居民，可享最優惠的門票，還有全新糖果主題遊行表演、禮物盒聖誕樹打卡點可拍照，麗寶OUTLET共有50多種美食餐飲選擇，12月20日至2026年1月1日，更將推出耶誕購抽獎活動，有機會抽到住宿券、按摩椅等好禮，還有眾多特賣會最低2折起，來麗寶樂園渡假區參加跨年，吃喝玩樂買一次全滿足。

今年跨年卡司橫跨多個世代，包括影歌雙棲的零負評男神、金曲歌王「王識賢」，還有金曲歌后「waa魏如萱」將以獨特嗓音與迷人舞台魅力療癒全場；舞台爆發力驚人、擁有強烈視覺風格的女子團體「HUR+」，以及展現青春能量與潮流音樂風格的新生代團體「SEVENTOEIGHT」，清新系創作歌手「許含光」，還有金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ23」，與現場觀眾一起嗨翻迎接2026年！

除了演唱會之外，今年「2026 包你發麗寶跨年演唱會」亦融入麗寶樂園渡假區多元元素，包含特色美食攤位、全台最大「天空之夢」摩天輪燈光秀，以及最具儀式感的跨年煙火，共同打造完整且熱鬧的跨年體驗。今年煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡；金銀流星垂落、螺旋火束升騰，光影交錯、層次豐富，讓整場煙火動感十足。全場觀眾將在繽紛歡騰的倒數聲中，共同迎接嶄新2026年，為今年畫下最燦爛的句點。



