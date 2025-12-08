麗寶300秒跨年煙火秀「馳夢之境」 璀璨迎接2026年

〔記者歐素美／台中報導〕2026包你發麗寶跨年演唱會，今年將由多組實力派與人氣藝人共同打造最星光熠熠的跨年舞台。其中，實力派影歌雙棲藝人王識賢、金曲歌后魏如萱、唱跳魅力深受年輕族群喜愛的HUR+、以青春舞台與潮流氣息快速竄紅的新生代團體SEVENTOEIGHT，以及清新系創作歌手許含光等皆將現身，為演唱會增添更多亮點！

麗寶跨年演唱會今年跨年卡司橫跨多個世代，包括影歌雙棲的零負評男神、金曲歌王王識賢，金曲歌后魏如萱，還有擁有強烈視覺風格的女子團體HUR+，以及展現青春能量與潮流音樂風格的新生代團體SEVENTOEIGHT，清新系創作歌手許含光，還有金曲最佳樂團宇宙人、人氣樂團美秀集團與潮流唱作人MARZ23，與現場觀眾一起嗨翻迎接2026年。

除了演唱會之外，今年麗寶跨年演唱會亦融入麗寶樂園渡假區多元元素，包含特色美食攤位、全台最大「天空之夢」摩天輪燈光秀，以及最具儀式感的跨年煙火，共同打造完整且熱鬧的跨年體驗。

今年300秒煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡；金銀流星垂落、螺旋火束升騰，光影交錯、層次豐富，讓整場煙火動感十足，全場觀眾將在繽紛歡騰的倒數聲中，共同迎接嶄新2026年，為今年畫下最燦爛的句點。

